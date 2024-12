Guterres pide a Israel cesar sus ataques en Siria y "las violaciones a su soberanía"

Equipo de Periodistas

Diciembre 12, 2024 03:36 PM

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este jueves a Israel que cese sus ataques en Siria y manifestó su preocupación por "las recientes y extensas violaciones" a su soberanía e integridad territorial.



El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, indicó en su rueda de prensa diaria que el secretario general "está especialmente preocupado por los centenares de ataques aéreos israelíes sobre varias localidades de Siria" y subrayó la necesidad de desescalar la violencia en todos los frentes en el país.



Además, destacó que "muchos países dan justificaciones para violar la soberanía de otros", tras ser preguntado por la justificación de Israel, que afirma que ataca al país para evitar que las armas acaben en las manos equivocadas.



"En este momento, Siria necesita el apoyo de sus vecinos para avanzar hacia una forma de gobierno que sea inclusiva, democrática y que proteja los derechos de las minorías", expresó en su rueda de prensa diaria el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric.



Y recalcó que es necesario que Siria se asegure de que las armas existentes en el país no estén expuestas "al saqueo o a la desaparición".



Dujarric exigió además a todas las partes del conflicto que respeten el Acuerdo de Separación de Fuerzas firmado en 1974 y condenó todas las acciones que sean incompatibles con el acuerdo.



De este modo, haciendo referencia al tratado, pidió a las partes poner fin "a toda presencia no autorizada en la separación aérea" y abstenerse de llevar a cabo "cualquier acción que pueda socavar el alto el fuego y la estabilidad en los Altos del Golán".



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó el pasado 8 de diciembre que no permitirá que "ninguna fuerza hostil se establezca en nuestra frontera", haciendo referencia a los Altos del Golán ocupados, la meseta siria ocupada en su mayoría por Israel desde la guerra de 1973.



Asimismo, Dujarric insistió en que, al tiempo que se mantiene el orden público, es obligatorio "apoyar acuerdos de transición creíbles, ordenados e integradores en Siria".