Principales líderes políticos surcoreanos piden destituir a Yoon horas antes de la crucial votación

Equipo de Periodistas

Diciembre 14, 2024 10:34 AM

Los líderes de los dos principales partidos políticos surcoreanos hicieron un llamamiento de última hora este sábado para apoyar la moción que se vota hoy mismo para destituir al presidente, Yoon Suk-yeol, por proclamar la semana pasada la ley marcial.



Han Dong-hoon, el líder de la propia formación de Yoon, el conservador Partido del Poder Popular (PPP), pidió hoy a los diputados de sus partidos que voten para sacar del poder al presidente con el interés nacional en mente.



"Ya le he dado claramente mi opinión tanto a la gente como a los parlamentarios. Hoy todos debemos pensar en el país y el pueblo", dijo Han en declaraciones que recoge la agencia Yonhap.



Después de que el PPP boicoteara una primera moción el pasado sábado y defendiera la idea de que Yoon debía dimitir en los próximos meses (opción que limitaría el daño electoral para la formación), Han dio un giro el pasado jueves y defendió votar a favor de la destitución después de que el presidente pronunciara ese mismo día un polémico discurso.



En su intervención televisada del jueves Yoon aseguró que declaró la ley marcial para "salvar" la democracia en el país, según él, amenazada por los comportamientos antiestatales de la oposición, que tiene mayoría parlamentaria.



En tono desafiante, el mandatario afirmó que la decisión entra dentro "del ámbito de la autoridad ejecutiva" y "que no está sujeta a revisión judicial", antes de añadir que luchará "hasta el último momento junto al pueblo" y que encarará "con confianza" los intentos por destituirlo y las investigaciones que pesan sobre él.



A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, así como a otros miembros de su Gabinete -como el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, que permanece en prisión preventiva- y altos cargos militares y policiales se les investiga por presuntos delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurreción.



Por su parte, Hwang Jung-a, portavoz del principal bloque opositor, el liberal Partido Democrático (PD), aseguró por su parte hoy que "la única manera de salvaguardar la democracia y el futuro del país es mediante un apoyo apabullante para la moción de destitución".



La moción para inhabilitar a Yoon se votará en una sesión parlamentaria que comienza este sábado en torno a las 16:00 hora local (7:00 GMT).



Para que la iniciativa presentada por la oposición prospere hacen falta ocho votos de parlamentarios del PPP de Yoon, y de momento siete diputados han expresado públicamente su apoyo a la moción, lo que hace pensar que hay muchas posibilidades de que prospere.



En caso de ser así, Yoon quedaría inhabilitado de inmediato -y el primer ministro, Han Duck-soo, ocuparía de manera interina la jefatura de Estado y Gobierno- a la espera de que el Tribunal Constitucional determine si el presidente violó o no la Carta Magna cuando declaró la ley marcial el pasado 3 de diciembre.



Si el Constitucional determinara que así fue, Yoon sería el segundo presidente en ejercicio en ser inhabilitado en democracia en Corea del Sur después de que la también conservadora Park Geun-hye fuera apartada del poder y encarcelada en 2017 por una compleja trama de corrupción.