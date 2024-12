Abren "centros de reconciliación" en Siria para miembros del depuesto régimen de Al Asad

Equipo de Periodistas

Diciembre 14, 2024 03:50 PM

La coalición insurgente que derrocó al presidente sirio Bachar al Asad anunció este sábado la apertura de "centros de reconciliación" para regularizar la situación de miembros del depuesto régimen.



Según un comunicado de la Dirección General, que pertenece al Mando de Operaciones Militares que derrocó a Al Asad, dos "centros de reconciliación" se abrirán en la provincia mediterránea de Latakia, en el oeste del país, a partir de mañana, domingo.



"La Dirección General anuncia la apertura de centros de reconciliación para miembros del régimen criminal en la Gobernación de Latakia", apuntó la nota, difundida por su cuenta en Telegram.



Señala que a aquellos exmiembros del depuesto régimen que acuden a esos centros se les concederán "tarjetas temporales" que indiquen la regularización de su situación.



"Todos los miembros del régimen de Asad deberán acudir a los centros mencionados para completar la regularización y recibir la tarjeta temporal a partir del domingo, llevando consigo todos los documentos, equipos y material en su posesión".



La nota advierte no obstante de que aquellas personas que "no acuden, proporcionen información falsa o incompleta estarán sujetas a persecución judicial".



El comunicado pone la dirección de los dos "centros de reconciliación" en Latakia, donde la rama alauí chií, a la que pertenece la familia Al Asad, es mayoritaria, si bien no aclara si los convocados son sólo exmiembros de órganos de seguridad y militares o también altos funcionarios civiles.



El Mando de Operaciones Militares, liderado por el islamista Organismo para la Liberación del Levante (HTS, en árabe), que derrocó a Al Asad el pasado día 8, ha nombrado un gobierno de transición hasta marzo de 2023, y prometido indultar a "todos" excepto a aquellos que tengan las manos "manchadas de sangre de los sirios".



Su líder Ahmed al Charaa, conocido por el nombre de guerra Abu Mohamed al Jolani, aseguró el pasado martes que perseguirán a los "criminales de guerra", así como a los "asesinos, oficiales de seguridad y del Ejército implicados en la tortura del pueblo sirio".