ABC y periodista acuerdan pagar 15 millones de dólares a Trump por demanda de difamación

Equipo de Periodistas

Diciembre 15, 2024 09:57 AM

La cadena de noticias ABC y su principal presentador George Stephanopoulos han acordado pagar a Donald Trump 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación, interpuesta por el presidente electo por los comentarios hechos por el comunicador sobre el caso de la escritora E. Jean Carroll.



La demanda, interpuesta el pasado 15 de julio en la corte del distrito sur de Florida, acusa a Stephanopoulos, de hacer las declaraciones con malicia y conociendo que eran falsas.



El acuerdo que se dio a conocer al público este sábado requiere que ABC pague los 15 millones a una "fundación presidencial y museo que se establecerá por o para el demandante ", según documentos judiciales.



Además, la cadena tendrá que pagar 1 millón de dólares en honorarios de abogados de Trump y junto a Stephanopoulos emitirá declaraciones de "arrepentimiento".



Con el acuerdo la cadena de noticias, el periodista y el presidente electo evitan un juicio que estaba próximo a empezar.



En la querella legal, Trump acusaba a Stephanopoulos, presentador del popular programa 'This Week With George Stephanopoulos', de haber declarado falsamente en varias ocasiones que el presidente electo había sido declarado culpable por violar a Carroll.



En mayo pasado, un jurado ya condenó al presidente electo por abuso sexual -por insertar sus dedos en la vagina de Carroll sin consentimiento en un episodio sucedido en los años noventa en los vestuarios de unos grandes almacenes-, así como por difamarla posteriormente.



El jurado había declarado a Trump responsable de abuso sexual, pero no de violación, y lo obligó a pagar 5 millones de dólares a Carroll.