Senador Romney señala que está en manos del Congreso de EEUU investigar nominados de Trump

Equipo de Periodistas

Diciembre 15, 2024 11:45 AM

El senador republicano Mitt Romney recordó este domingo que es potestad del Congreso de Estados Unidos investigar y ratificar o no a los nominados del presidente electo, Donald Trump, para su próximo gabinete.



"El Senado tiene la responsabilidad de garantizar que estas personas sean legítimas, que no haya ningún esqueleto que pueda ser una vergüenza para ellos o para el país", señaló Romney al canal CNN, en la que ha sido una de sus últimas entrevistas como legislador tras anunciar en 2023 que no buscaría la reelección en las pasadas elecciones del 5 de noviembre.



Un abierto crítico al exmandatario (2017-2021), Romney dijo que los elegidos por Trump para formar parte de su próxima Administración son "un conjunto inusual de individuos", y no las personas que él habría elegido, no obstante el presidente electo tiene "derecho" a hacer sus selecciones.



El senador, quien fue candidato del Partido Republicano en los comicios de 2012, en las que cayó derrotado frente al expresidente Barack Obama (2009-2017), reconoció el peso que a día de hoy tiene en la agrupación conservadora Trump y el movimiento detrás de él, MAGA (siglas en inglés de Hacer Grande a EE.UU. Otra Vez).



"MAGA es el Partido Republicano y Donald Trump es el Partido Republicano hoy", dijo.



Trump, quien asumirá la Presidencia el próximo 20 de enero, dio a conocer la tarde del sábado a otro grupo de nominados para integrar la próxima Administración en la Casa Blanca, entre los que figura el ejecutivo de IBM Troy Edgar como subsercretario de Seguridad Nacional.



El presidente electo puso de relieve que Edgar fue alcalde de Los Alamitos, en California, donde lo ayudó a "liderar la revuelta de la ciudad y el condado contra las Ciudades Santuario en 2018", en alusión a las ciudades que no destinan recursos a las autoridades federales en materia de Inmigración.