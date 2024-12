El muro de EEUU acoge la celebración de la ‘Posada sin Fronteras’ con las puertas cerradas

Equipo de Periodistas

Diciembre 15, 2024 02:01 PM

Más de un centenar de personas celebraron en el muro entre California y México la ‘Posada sin Fronteras’, que recrea el peregrinar de María y José en busca de refugio, una historia que este año cobra más sentido ante el retorno de Donald Trump a la Presidencia y su política de puertas cerradas.



Líderes religiosos y activistas proinmigrantes se reunieron la tarde del sábado simultáneamente en los dos lados de la frontera para continuar con la tradición de escenificar el viaje a Belén y compararlo con aquellos que arriesgan todo para llegar a Estados Unidos en busca de asilo.



De acuerdo con la tradición mexicana de la posada, los peregrinos hacen un recorrido en busca de un albergue y cuando lo encuentran entran a esa morada para celebrar con ponche caliente, piñatas y cena. Pero en la frontera el festejo es distinto.



Los activistas del lado estadounidense no pudieron dar posada a los religiosos y migrantes que se encontraban en el lado mexicano.



Además, esta es la primera vez, en los 31 años de celebración de la tradicional posada, que los grupos de México y California han estado tan separados por la distancia que no se pudieron escuchar los cantos que se dirigían mutuamente.



Y es que, a los grupos los separaron dos muros paralelos de más de nueve metros de altura, alambre de púas, y la rigurosa vigilancia de agentes de la Patrulla Fronteriza, que se hicieron presentes durante la celebración.



El mensaje de la posada de este año “es que siempre se le tiene que dar la bienvenida a los migrantes que vienen huyendo del peligro, eso hace parte de los derechos humanos”, dijo a EFE el coordinador del evento en California, Pedro Ríos, del Comité de Servicios de los Amigos Americanos.



La posada se llevó a cabo justo en el lugar donde en mayo del año pasado miles de migrantes de más de 30 países acamparon a la intemperie con la ilusión de conseguir exponer a los oficiales de inmigración sus razones para pedir asilo. Sin embargo, este año el lugar lució desolado.



En los dos lados de la frontera existe preocupación por la llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos. “Sabemos que vienen tiempos difíciles para las personas migrantes, y el mensaje es que darles bienvenida es fundamental, lo mismo que apoyarlos con encontrar un albergue o un refugio”, dijo Ríos.



En el sermón de la celebración religiosa, el pastor Madison Shockley, de la Iglesia Unida en Cristo de la ciudad de Carlsbad, usó un pasaje de la Biblia para desmentir la retórica del presidente electo sobre los indocumentados y la criminalidad.



“Sabemos que los migrantes que llegan a nuestro país son más bien ángeles que demonios; sabemos que los índices de delitos de los inmigrantes son más bajos que los de los nacidos estadounidenses; sabemos que se trafican las armas que los carteles usan para traficar de regreso la droga, para satisfacer nuestra adicción y nuestro apetito”, señaló el pastor.



La ceremonia también dio espacio a los que perdieron la vida, los asistentes se turnaron para leer los nombres y las fechas en que perecieron migrantes este año en la frontera de San Diego (California) y Tijuana (México), la mayoría de ellos al caer desde lo alto del muro y golpearse contra el concreto y suelo comprimido que soportan los pilares que lo conforman.



En el año fiscal 2024, la Patrulla Fronteriza realizó 5.420 rescates de migrantes, pero el total de fallecidos aún no se ha revelado.



En los últimos años el número de decesos en la frontera ha aumentado, a lo largo de 2022, el Consulado de México en San Diego documentó 42 muertes de sus nacionales que intentaban cruzar por Tijuana. Dos años antes, solo se habían registrado 16 en esta zona.



Los activistas han advertido que el endurecimiento de las reglas en la frontera obligará a los migrantes a buscar rutas más peligrosas para llegar al país lo que los expondrá más a la muerte.



Sus oraciones se concentran en que el mensaje de amor que trae la Navidad pueda cambiar los corazones de los políticos estadounidenses, puntualizó Ríos.