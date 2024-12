Capturan a un abogado y a un empresario por millonaria trama de corrupción en Guatemala

Equipo de Periodistas

Diciembre 16, 2024 02:46 PM

Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este lunes a un abogado y a un empresario supuestamente vinculados a una millonaria red de sobornos descubierta en agosto pasado por la entidad recaudadora de impuestos.



El Ministerio Público (Fiscalía) indicó que los detenidos son el abogado David Francisco Barrera Maldonado y Carlos René Ayala Morales, acusados de lavado de dinero, defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.



Ambos fueron trasladados a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde quedaron a disposición de un juzgado de turno. El abogado David Francisco Barrera Maldonado (c) ingresa a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco este lunes, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala).

La Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público llevó a cabo, además de las capturas, un total de 18 allanamientos en busca de evidencias en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Alta Verapaz.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala, ente recaudador de impuestos, denunció el 14 de agosto pasado un caso de evasión fiscal millonario por parte de varias empresas de dudosa legalidad, que hicieron ventas al Estado por 800 millones de dólares de 2021 a 2023.



Según diversas fuentes, las detenciones de este lunes están vinculadas a ese caso millonario de corrupción divulgado por la SAT y bautizado como "B410".



El director del ente recaudador, Marco Livio Díaz, explicó en agosto pasado que el entramado de empresas no contaba con la capacidad para venderle 6.400 millones de quetzales (800 millones de dólares aproximadamente) al Estado y también evadieron alrededor de 38 millones de dólares en impuestos.



Ayala Morales, uno de los detenidos, aseveró a periodistas este lunes que es inocente de cualquier cargo y que fue sorpresiva su captura y los allanamientos respectivos.



"No entiendo esta diligencia realmente", dijo Ayala Morales, quien agregó que "no le debemos a la SAT nada".



En 2015, el caso de defraudación fiscal "La Línea" dio paso a la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) debido a la vinculación del entonces mandatario con el entramado, donde también estaba vinculada la entonces vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti.