Equipo de Periodistas

Diciembre 16, 2024 04:01 PM

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunció este lunes que sus fuerzas han matado a 12 terroristas del Estado Islámico (EI) en una ofensiva en Siria contra campamentos de esa organización yihadista y contra sus operativos en ese país.



"Los ataques contra líderes, operativos y campamentos del EI se efectuaron como parte de la misión en curso para desbaratar, degradar y derrotar al EI, evitando que el grupo terrorista lleve a cabo operaciones externas y para garantizar que no busque oportunidades para reconstituirse en el centro de Siria", dijo el Centcom en un comunicado.



La ofensiva aérea se produjo en zonas controladas por el antiguo régimen de Bachar Al Asad y Rusia.



"Se están evaluando los daños y no hay indicios de víctimas civiles", añadió el Centcom, cuyo general Michael Erik Kurilla apuntó que no permitirán que el EI "se reconstituya y aproveche la situación actual en Siria".





Siria cumplió este pasado domingo una semana desde el derrocamiento de Al Asad por una ofensiva de una coalición insurgente islamista.



El depuesto mandatario sirio, que gobernó con mano de hierro su país desde la muerte de su padre, Hafez, en el año 2000, se ha exiliado en Moscú, desde donde este lunes negó haber traicionado a su pueblo.



El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, recalcó este lunes en una conferencia de prensa que Estados Unidos está vigilando la situación y dejando claro que quiere que la alianza Hayat Tahrir al Sham (HTS), la coalición insurgente que derrocó a Al Asad, sea inclusiva con otros grupos en Siria y respete a las minorías.



La eventual retirada de sanciones, según destacó, está supeditada a los hechos, no a las palabras.



"Las sanciones nunca están pensadas para ser permanentes. Siempre imponemos sanciones para intentar inducir cambios de comportamiento, y si vemos cambios por supuesto que estamos abiertos a levantarlas", dijo.



Miller señaló que Washington se ha podido poner en contacto "con todas las partes importantes sobre el terreno en Siria, incluida la HTS", y destacó que cuando se considere apropiado se mandará a la zona personal estadounidense.