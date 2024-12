Donald Trump demanda a un medio de Iowa, EEUU, por "injerencia electoral"

Diciembre 17, 2024 02:00 PM

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha demandado por "injerencia electoral" al medio The Des Moines Register de Iowa y a la encuestadora Ann Selzer por publicar, poco antes de las elecciones, una encuesta que vaticinaba que la demócrata Kamala Harris iba a ganar en el estado.



En la demanda, en la que también se incluye a la empresa matriz del periódico, Gannett, el republicano busca "responsabilidades" por la "descarada injerencia electoral" cometida por el periódico y la encuestadora, según reportan Fox News y NBC News, que han tenido acceso al documento.



Unos días antes de los comicios, el periódico vaticinó que Harris ganaría en Iowa con una ventaja "de unos tres o cuatro puntos", pero finalmente el republicano acabó arrasando en el estado con más de 13 puntos porcentuales de ventaja.



Según Trump, esta encuesta, publicada el 2 de noviembre, estaba "filtrada y manipulada" para favorecer a la candidata demócrata.



Los abogados del presidente electo argumentan que la encuesta infringe la Ley de Fraude al Consumidor de Iowa, y afirman que el medio llevó a cabo "una práctica desleal" que causó "un perjuicio sustancial e inevitable a los consumidores, que no fueron compensados".



"Aunque Selzer no es la única encuestadora que ha incurrido en esta práctica corrupta, disponía de una enorme plataforma y, por tanto, de una gran oportunidad para engañar a los votantes", subrayan.



Con la demanda, Trump pide una compensación por daños y perjuicios, una orden que prohíba "las prácticas engañosas" y obligar a los demandados a revelar toda la información en la que se basaron para hacer la encuesta, de acuerdo con Fox News.



El republicano ya anunció el lunes en su primera rueda de prensa oficial tras celebrar las elecciones que demandaría a The Des Moines Register y volvió a cargar contra los medios, a los que dijo "hay que enderezar" porque son "deshonestos y corruptos".



Esta no es la primera demanda que presenta Trump contra un medio, y de hecho el pasado 14 de diciembre la cadena ABC y su principal presentador George Stephanopoulos acordaron pagarle 15 millones de dólares para resolver una denuncia por difamación por hacer comentarios sobre el caso de la escritora E. Jean Carroll.