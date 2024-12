EEUU detecta intrusiones de cibercriminales desde China en infraestructura de Costa Rica

Diciembre 17, 2024 03:01 PM

Estados Unidos detectó intrusiones de cibercriminales desde China en infraestructura tecnológica de Costa Rica, ante lo cual reafirmó su compromiso de apoyar al país centroamericano en la lucha contra los ciberataques y en la "protección de su soberanía".



"El Gobierno de Costa Rica, en colaboración con los Estados Unidos, ha completado una revisión integral de ciberseguridad para fortalecer la resiliencia de la infraestructura crítica de Costa Rica. La revisión reveló intrusiones de grupos de cibercriminales localizados en China en sistemas de telecomunicaciones y tecnología de Costa Rica", indica un comunicado publicado por la Embajada estadounidense en la red social X.



El texto, que no brinda detalles de los hallazgos, agrega que "Estados Unidos reafirma su compromiso de apoyar a Costa Rica en la lucha contra estas amenazas y en la protección de su soberanía".



Este pronunciamiento ocurre en medio de tensiones entre el Gobierno de Costa Rica y la empresa china Huawei, la cual está llevando procesos legales que le permitan participar en licitaciones públicas para el desarrollo de redes de quinta generación (5G).



El Gobierno de Costa Rica ha acusado a la empresa Huawei de obstaculizar el desarrollo de las redes de 5G en el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), uno de los principales proveedores de internet y telefonía móvil en el país, y además ha señalado presuntos actos irregulares en contratos anteriores.



La polémica comenzó con un decreto firmado en 2023 que establece que para participar en los contratos para redes y equipos de 5G, los países de origen de las empresas interesadas deben ser signatarios del Convenio de Budapest sobre lucha contra la ciberdelincuencia.



China, país sede de Huawei, no es signatario de ese instrumento, y por lo cual la compañía ha quedado fuera de los concursos.



La compañía proveedora de equipos ha intentado frenar la aplicación del decreto del Gobierno de Costa Rica mediante un recurso de amparo que fue rechazado por la Sala Constitucional, y con medidas cautelares ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que no las ha resuelto definitivamente, pero que sí mantiene paralizadas las licitaciones del ICE de manera temporal.



El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha dicho que su Gobierno "no aflojará" en la aplicación del decreto que tiene como fin, según dijo, la protección de los datos y la información de las empresas y las personas.



Chaves también ha puesto en entredicho la transparencia de China e incluso ha dicho que en ese país el Gobierno puede ordenar a una compañía privada que le pase los datos de todos sus usuarios.



En julio pasado, el Gobierno de Costa Rica comenzó el proceso de licitación de frecuencias para las redes 5G a empresas privadas, el cual podría extenderse hasta mediados de 2025.



En este contexto, el presidente del estatal ICE, Marco Acuña, advirtió que la institución podría sufrir en el corto plazo pérdidas superiores a los 250 millones de dólares si se queda atrás en el desarrollo de sus redes de 5G.