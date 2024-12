El papa pide que no se dejen solos a los ancianos en las fiestas navideñas

Diciembre 18, 2024 09:33 AM

El papa Francisco pidió este miércoles que no se deje solos a los ancianos en las fiestas navideñas, durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI en el Vaticano.



Al reflexionar sobre la lectura de hoy sobre la genealogía de Jesús, Francisco afirmó que esto "nos hace pensar en nuestros antepasados, en nuestros abuelos y en la riqueza de todos los ancianos",



"Son un don de Dios que hay que agradecer y cuidar. No permitamos que estén solos durante las próximas fiestas de Navidad", dijo en un saludo a los peregrinos de lengua portuguesa.



También instó a las familias a poner el Nacimiento en sus hogares. "Se acerca la Navidad y me encanta pensar que en vuestras casas hay un belén: este elemento importante de nuestra espiritualidad y de nuestra cultura es un modo sugestivo de recordar a Jesús que vino a habitar entre nosotros”.



Francisco también durante la audiencia reiteró su llamamiento para la paz:. "Recemos por la paz. No olvidemos a los pueblos que sufren por la guerra, Palestina, Israel, y a todos los que sufren en Ucrania, enMyanmar. No olvidemos rezar por la paz para poner fin a las guerras".



"Pedimos al Príncipe de la Paz, al Señor, que nos conceda esta gracia, la paz, la paz en el mundo. La guerra, no lo olvidemos, siempre es una derrota, siempre", afirmó.