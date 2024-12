Putin se muestra dispuesto a reunirse con Trump

Equipo de Periodistas

Diciembre 19, 2024 10:01 AM

El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, se mostró hoy dispuesto a reunirse "en cualquier momento" con el presiente electo de EE.UU., Donald Trump.



"No hemos hablado desde hace cuatro años. Yo estoy dispuesto a hacerlo (conversar) en cualquier momento y a reunirme, también", dijo el líder ruso en su conferencia de prensa final del año.



Putin reconoció que aún no sabe cuándo se produciría la eventual reunión, porque Trump "no ha dicho nada" al respecto.



En todo caso, se mostró convencido de que ambos tendrán "de qué hablar".



"Si alguna vez nos reunimos con el presidente electo Trump, estoy seguro de que tendremos de qué hablar", insistió.



La semana pasada el Kremlin informó de que el lider ruso no había recibido de Trump ninguna invitación para asistir a su toma de posesión, que tendrá lugar el 20 de enero próximo.



La última reunión entre ambos tuvo lugar en junio de 2019 en los márgenes de la cumbre G20 en Japón.



Trump, que se reunió recientemente con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho en repetidas ocasiones que una de sus prioridades tras volver a la Casa Blanca será el fin de la guerra en Ucrania.