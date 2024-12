ONG denuncia "condiciones graves" de higiene y salubridad en cárcel de Venezuela

"Los presos políticos no reciben atención médica adecuada y tampoco medicación oportuna para sus patologías", indicó la organización no gubernamental a través de X

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 11:09 AM

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este sábado "condiciones graves" de higiene y salubridad en la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), donde -aseguró- los considerados "presos políticos" reciben una "limitada" atención médica, hay hacinamiento y problemas de suministro y calidad del agua potable.



Estas "pésimas condiciones", denunciadas por familiares de los reos, según la ONG, han provocado brotes de hepatitis, tuberculosis e infecciones en la piel de los "presos políticos" detenidos en contexto poselectoral, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección al presidente Nicolás Maduro.



"Los presos políticos no reciben atención médica adecuada y tampoco medicación oportuna para sus patologías", indicó la organización no gubernamental a través de X, a la vez que destacó que en la cárcel hay pacientes con VIH (virus de inmunodeficiencia humana).



La ONG recordó el caso de Osgual González, quien falleció recientemente en Tocuyito bajo custodia del Estado por -aseguró la organización- "negársele atención médica para los síntomas de hepatitis que padeció".



"Urge que el Estado venezolano atienda las condiciones de reclusión de los presos políticos, brindando las condiciones mínimas que están establecidas en las Reglas Mandela y en la legislación nacional", indicó.



Asimismo, exigió la "libertad plena" para todos los "presos políticos", cifrados en 1.877 por la ONG Foro Penal, la mayoría arrestados tras las presidenciales del 28 de julio.



Según cifras oficiales, alrededor de 2.400 personas fueron detenidas en el marco de las protestas poselectorales, a quienes Maduro no considera "presos políticos" sino personas que atacaron, amenazaron, agredieron y "mataron".



El Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó este viernes de 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas en ese contexto, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.