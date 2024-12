Una comisión del Congreso avala una ley para permitir la extracción minera en El Salvador

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 02:41 PM

Una comisión de la Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el oficialismo, emitió este sábado dictamen favorable para la aprobación de una ley para permitir la exploración, explotación y actividades de extracción minera en el país, con lo que se estaría dejando sin efecto una normativa que prohíbe dicha práctica.



La propuesta de Ley General de Minería Metálica, que contiene 35 artículos, fue conocida este sábado en la comisión de Tecnología, Turismo e Innovasión del Congreso, también dominada por el oficialismo, luego que la noche del viernes el diputado oficialista Christian Guevara, a petición del Gobierno, ingresara la pieza de correspondencia de dicha ley para su estudio.



La comisión escuchó este sábado los argumentos a favor de la ley del director del Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, y a otros funcionarios del Gobierno, pero no invitó a representantes de organizaciones ambientalistas, de la iglesia Católica, ni de algunas universidades, quienes se han pronunciado en contra de esta práctica.



Se prevé que la ley sea aprobada por el Congreso el lunes, cuando se ha convocado a una sesión plenaria, en medio de llamados a que no se permita la explotación minera en El Salvador por sus impactos en las comunidades rurales y al medio ambiente.



Dicha ley no específica si se derogará la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo 2017 y que veta la explotación minera en "el suelo y biosubsuelo del territorio" salvadoreño, e incluye las actividades de "exploración, explotación y procesamiento a cielo abierto o subterráneo".



Ley General de Minería Metálica tiene como objetivo y finalidad "la regulación de todos los aspectos relacionados con las acciones del Estado relativas a estudios de conocimiento superficial y prospección, exploración y extracción, procesamiento y comercialización de actividades extractivas mineras metálicas, incluyendo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo, del subsuelo comprendido en territorio nacional, así como domino marítimo, independientemente de su estado físico".



Además, contempla que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, a través de la Dirección de Minas, "es la autoridad competente para conocer de las actividades mineras metálicas y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley".



A inicios de diciembre, Bukele pidió a los salvadoreños que confíen en su Gobierno para permitir la minería metálica, prohibida desde 2017, porque "lo vamos hacer bien y vamos, no a cuidar el medioambiente, vamos a mejorar el medioambiente".



El mandatario agregó que "han confiado en nosotros en las otras reformas que hemos hecho, (...) confíen en nosotros en esto" y "si lo hacemos mal, nos castigan en las elecciones".



En marzo de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó la referida ley por considerar a la minería de metales "una amenaza para el desarrollo y bienestar de las familias".