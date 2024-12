Sonic tendrá una cuarta película que se estrenará en 2027

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 03:10 PM

Sonic, el erizo azul de Sega, tendrá una cuarta película que llegará a los cines en 2027 bajo el título de 'Sonic the Hedgehog 4', informó este jueves el medio especializado Variety.



El anuncio de Paramount Pictures llega antes de que la tercera película de la franquicia llegue a los cines estadounidenses este viernes y a algunos cines internacionales el 25 de diciembre.



Sin embargo, los detalles sobre la trama de esta próxima película no han sido revelados todavía.



Según la publicación, se espera que la tercera entrega, que vuelve a contar con las interpretaciones de voz de Jim Carrey y Ben Schwartz y que incorpora a Keanu Reeves, alcance en la taquilla nacional entre 55 y 60 millones de dólares en su estreno.



La primera película de Sonic fue lanzada en 2020 bajo la dirección de Jeff Flower y alcanzó más de 319 millones de dólares en taquilla internacional, mientras que la segunda logró más de 405 millones de dólares.



En esta tercera parte, también dirigida por Fowler y escrita por Pat Casey, Josh Miller y John Whittington, Sonic tendrá que proteger al planeta de un antihéroe de nombre Shadow, un erizo vengativo y misterioso que encarna Reeves, que es la antítesis del protagonista.



'Sonic the Hedgehog' está basada en la popular franquicia de videojuegos de Sega, que apareció por primera vez en 1991.