Dimite el jefe de la Policía de Nueva York acusado de exigir sexo a una subordinada

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 03:18 PM

El jefe de la Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, presentó su dimisión tras haber sido acusado de exigir sexo a una subordinada a cambio de oportunidades para ganar dinero extra, anunció este sábado el departamento.



Maddrey, el uniformado de mayor rango del cuerpo policial, presentó el viernes por la noche su renuncia ante la comisionada de la Policía neoyorquina, Jessica Tisch, quien la aceptó el viernes por la noche.



“El Departamento de Policía de Nueva York toma en serio todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada e investigará exhaustivamente este asunto”, afirma el comunicado.



John Chell, jefe de Patrulla del departamento, asumirá la jefatura de la Policía de forma interina, detalla la nota.



El diario New York Post publicó este sábado una entrevista exclusiva con la teniente Quathisha Epps, quien denuncia que Maddrey se aprovechaba de su cargo para obligarla a mantener relaciones sexuales en la sede de la Policía a cambio de pagarle horas extra.



Según Epps, cuando ella rechazó las órdenes del jefe de la Policía, este tomó represalias y abrió una investigación en contra de la teniente alegando que abusaba de las horas extra.



El diario The New York Times recoge que otra trabajadora, la capitana Gabrielle Walls, dijo en una entrevista que Maddrey le hizo reiteradas insinuaciones sexuales y que se tuvo que esconder de él varias veces en su oficina.