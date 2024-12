Luigi Mangione recibe en la cárcel decenas de cartas y depósitos de admiradores

Equipo de Periodistas

Diciembre 21, 2024 04:09 PM

Luigi Mangione, acusado de asesinar en Nueva York al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, recibió decenas de cartas y depósitos de admiradores durante su estancia en una cárcel de Pensilvania, informó este sábado el New York Post.



Durante sus 10 días en el correccional de Huntingdon, donde estuvo encerrado antes de ser trasladado a la Gran Manzana, recibió 87 cartas y 54 correos electrónicos de admiradores e incluso algunas grupis, señala el rotativo.



El joven de 26 años recibió también 163 depósitos en una cuenta que le permitía comprar bocadillos y otros artículos en la cárcel, aunque los trabajadores penitenciarios no detallaron la cantidad del dinero depositado.



Algunas personas revelaron en sus perfiles de redes sociales haber enviado cartas al acusado.



"Hola Luigi, estoy segura de que has recibido innumerables mensajes de personas de todo el mundo. Internet está realmente enamorado de ti", expresó una admiradora en TikTok.



Mangione mató a Thomson a disparos el pasado 4 de diciembre en plena luz del día en Manhattan y fue arrestado días después en Pensilvania.



Las autoridades incautaron una libreta del acusado en la que este expresaba hostilidad hacia el sector de las aseguradoras de salud y "los ejecutivos ricos en particular".



La figura de Mangione, que ha captado una enorme atención mediática, se ha viralizado en redes sociales, donde admiradores lo retratan como una especie de justiciero en contra del mundo de las aseguradoras y destacan también su belleza.



Mangione fue acusado el jueves de un cargo federal de asesinato, otro de armas y dos de acoso en Nueva York por matar a tiros al director ejecutivo de UnitedHealthcare.