El líder supremo de Irán acusa a EEUU e Israel de sembrar caos en Siria

Equipo de Periodistas

Diciembre 22, 2024 10:12 AM

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, acusó este domingo una vez más a Estados Unidos e Israel de sembrar el caos en Siria, aunque se mostró optimista de que los jóvenes sirios se resistirán al nuevo gobierno que emerge tras el derrocamiento del presidente Bachar Al Asad, aliado de Teherán.



“Su plan en Siria culminó con la creación de caos y agitación, y ahora EE.UU., el régimen sionista (Israel) y sus acompañantes con una sensación de victoria hacen comentarios absurdos y dicen tonterías, afirmó Jameneí ante un grupo de panegiristas religiosos con motivo del aniversario del nacimiento de Fátima az-Zahra, hija del profeta del islam Mahoma, según informó la agencia IRNA.



El líder supremo iraní denunció que EE.UU. busca dominar a los países con el establecimiento de un “gobierno individual autoritario complaciente con la arrogancia, o si no, mediante la creación de agitaciones y caos”, como ocurrió en Siria.



Sin embargo, vaticinó: “la valiente juventud siria os expulsará de allí”.



Jameneí restó importancia además a las declaraciones hechas por algunos funcionarios estadounidenses que han afirmado que después de Siria es el turno de Irán.



“Los funcionarios (estadounidenses) dicen implícitamente que apoyarán a cualquiera que incite al caos en Irán. Esos tontos están alucinando. Los iraníes aplastarán a quienes actúen como mercenarios de EE.UU.”, advirtió la máxima autoridad política y religiosa de Irán.



Un grupo de senadores estadounidenses se han manifestado a favor de un cambio de régimen en Irán, tras la caída de Al Asad en Siria.



“Desde hace mucho tiempo, he estado dispuesto a pedir de manera bastante inequívoca un cambio de régimen en Irán”, aseveró el senador republicano Ted Cruz, en un acto en el Senado el 11 de diciembre.



Actualmente, Irán enfrenta serios desafíos internacionales y locales, como las tensiones por su programa nuclear, la crisis energética por escasez de gas y cortes de electricidad y una económica golpeada por las sanciones que han disparado la inflación en torno al 40 %.



Las últimas protestas contra la República Islámica en Irán desataron en septiembre de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, tras su detención por la policía por no llevar bien puesto el velo islámico, las cuales fueron duramente reprimidas, dejando un saldo de unos 500 muertos, 22.000 detenidos y diez ejecutados hasta la fecha.