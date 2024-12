Equipo de Periodistas

Diciembre 23, 2024 03:11 PM

Sindicatos de trabajadores de Panamá quemaron este lunes una bandera de Estados Unidos junto con carteles de Donald Trump tras las amenazas del presidente electo estadounidense sobre exigir la devolución del Canal de Panamá.



El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), el más poderoso de Panamá, envió un video quemando una bandera de Estados Unidos y fotos con el lema "Fuck Trump" frente al Parlamento en el marco de una manifestación contra un proyecto de ley en debate para reformar la Seguridad Social.



EFE, además, pudo comprobar como incendiaban volantes con el rostro de Trump. También los sindicatos colocaron sobre una cerca del Parlamento un enorme cartel que decía "Donald Trump. Enemigo Público de Panamá. ¡Yanki animal, deja el canal!". Integrantes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS) participan en una manifestación este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá).



"Estamos rechazando las amenazas de Donald Trump. Este territorio es de los panameños y aquí ejercemos nuestra determinación, soberanía, nuestro canal y nuestro territorio. Ningún oligarca o no oligarca traidor a la patria va a poder ceder nuestro territorio", dijo el secretario general del Suntracs, Saúl Mendéz, en el video divulgado por ellos.

Trump, quien asumirá el próximo 20 de enero la presidencia de Estados Unidos, se quejó el sábado y también este domingo de las tarifas "exorbitantes" y el manejo del Canal de Panamá, y amenazó con exigir su "devolución" si no se respetan los principios "morales y legales".



Eso ha provocado una lluvia de críticas y la reacción del Gobierno de Panamá, que a través del presidente José Raúl Mulino aclaró el domingo que "cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo" tanto que "la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables".



El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos (1929-1981) y estadounidense Jimmy Carter (1977-1981).



Y es que Trump, además, criticó al expresidente Carter, quien "tontamente lo regaló (el canal), por un dólar, durante su mandato", y volvió a reclamar que China tiene injerencia en la administración de la vía acuática, de la que Estados Unidos es el principal usuario.



Las palabras de Trump llegan después de que en Panamá se conmemorara el pasado 20 de diciembre 35 años de la invasión de EE.UU. para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico, lo que dejó entre 500 y 4.000 muertos, y cuando faltan pocos días para el 25 aniversario de la transferencia del canal.



Además, no es la primera vez que Trump hace referencias sobre el canal: en 2023 dijo, por primera vez, que Estados Unidos vendió la vía por “un dólar” y que estaba “controlada China” y en 2011declaró que su país le dio "estúpidamente" a Panamá el canal "a cambio de nada", lo que hizo que el Consejo Municipal de la capital panameña lo declarara en ese entonces persona "non grata".



El canal de Panamá es un pieza fundamental de la economía del país. Obtuvo ingresos por unos 4.986 millones de dólares en el año fiscal 2024, un 1 % más que el ejercicio anterior, y entregó al fisco un aporte 2.470,7 millones de dólares.