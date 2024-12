Panamá agradece apoyo internacional por amenazas de Trump sobre devolución del canal

Equipo de Periodistas

Diciembre 24, 2024 10:41 AM

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, agradeció este lunes el apoyo internacional al país tras las amenazas del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de que pediría la devolución del canal, al quejarse de las tarifas exorbitantes de la vía.



"Agradezco en nombre de todos los panameños las expresiones solidarias de diferentes Mandatarios, Ex Mandatarios, Jefes de Organismos Internacionales y compatriotas en general. Panamá y su Canal, hoy y siempre, para servirle a sus usuarios y al comercio mundial. Felices fiestas!", escribió en X Mulino.



Los expresidentes panameños Mireya Moscoso (1999-2004), Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009), se reunieron este lunes con el mandatario Mulino y emitieron una declaración en la expresaron su apoyo al gobernante y reafirmaron que la soberanía de Panamá y de su canal "no son negociables".



Trump, que asumirá el próximo 20 de enero el Gobierno estadounidense, se quejó este fin de semana de las tarifas "exorbitantes" y el manejo del Canal de Panamá, a la vez que amenazó con exigir su "devolución" si no se respetan los principios "morales y legales".



Además, criticó al expresidente Jimmy Carter (1977-1981), quien "tontamente lo regaló (el canal), por un dólar, durante su mandato", y volvió a reclamar que China tiene injerencia en la administración de la vía acuática, de la que Estados Unidos es el principal usuario.



Esas declaraciones han desatado una lluvias de críticas a nivel nacional e internacional, y una contundente respuesta de Mulino, que el domingo afirmó que "cada metro cuadrado del Canal de Panamá y sus zonas adyacentes es de Panamá y lo seguirá siendo" así como que "la soberanía e independencia de nuestro país no son negociables".



Presidentes como el colombiano, Gustavo Petro, o la mexicana, Claudia Sheinbaum, han expresado su solidaria con Panamá. A su vez, China aseguró que el Canal de Panamá "es una gran creación del pueblo panameño" y que "siempre respetará" la soberanía de Panamá sobre él.



También, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Amagro, escribió el pasado domingo en X que "esperamos el más pleno e irrestricto cumplimiento de los Acuerdos firmados, aprobados y en vigencia entre los dos países".



El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, que lo inauguró en 1914 y lo administró hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999, como quedó establecido en los Tratados Torrijos-Carter firmados el 7 de septiembre de 1977 en Washington por los entonces presidentes de Panamá Omar Torrijos (1929-1981) y el estadounidense Jimmy Carter.



Las palabras de Trump llegan después de que en Panamá se conmemorara el pasado 20 de diciembre 35 años de la invasión de EE.UU. para capturar al dictador Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico, lo que dejó entre 500 y 4.000 muertos, y cuando faltan pocos días para el 25 aniversario de la transferencia del canal.



El canal de Panamá es un pieza fundamental de la economía del país. Obtuvo ingresos por unos 4.986 millones de dólares en el año fiscal 2024, un 1 % más que el ejercicio anterior, y entregó al fisco un aporte 2.470,7 millones de dólares.