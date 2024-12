Sheinbaum sugiere que las series sobre el narco "acercan" a los jóvenes a los cárteles

Equipo de Periodistas

Diciembre 26, 2024 11:39 AM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sugirió este jueves que las series televisivas sobre el narcotráfico "acercan" a los jóvenes al crimen organizado por mostrar una visión idealizada de la vida delictiva.



La mandataria criticó en su conferencia matutina que "durante un periodo muy grande se promovió mucho series de televisión haciendo apología de los grupos delictivos, como si ser parte de un grupo delictivo llevara a una vida de lujos, con una visión además relacionada con (tratar a) las mujeres como objetos".



"Y esta visión que hace apología de los grupos delictivos puede generar en algún joven la idea de que, si se acerca a un grupo delictivo, va a tener una opción de vida como esa y en realidad lo que es es una opción de muerte, porque ponen en riesgo su vida acercándose a una práctica ilícita", aseveró.



La gobernante mexicana hizo estas declaraciones cuestionada por su estrategia de seguridad en Sinaloa, estado del noroeste de México que acumula más de 500 homicidios desde el 9 de septiembre por la pugna del Cártel de Sinaloa que desató la captura del capo Ismael 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos en julio.



La presidenta, quien también ha prometido hacer un concurso de corridos con un mensaje positivo en lugar de hablar del narcotráfico, acusó a las series de hacer "una apología del dinero, como si tener dinero fuese lo máximo en la vida”.



“El dinero no es la felicidad, ni mucho menos, sino una opción de vida acercándose al amor a todo, el amor a la naturaleza, el amor a los semejantes, el amor a la familia, el amor como una opción de vida y no la violencia", contó.



La polémica sobre el reclutamiento de jóvenes en el narcotráfico se intensificó este mes tras un reportaje del New York Times sobre que estudiantes de química reciben entre 800 y 1.000 dólares al mes del Cártel de Sinaloa para elaborar fentanilo más potente y encontrar una sustitución a los precursores químicos de Asia.



Sheinbaum comentó ahora que el principal eje de su estrategia de seguridad es la "atención a las causas de la violencia", lo que implica "que ningún joven pueda acercarse un grupo delictivo".



"(Es ofrecer) acceso a una opción de vida distinta a la que significa la violencia, que ningún joven en México tenga que optar por la violencia o acercarse a un grupo delictivo, porque esa es una opción de muerte, no es una opción de vida", remarcó.