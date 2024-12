El papa Francisco pide un mundo de "esperanza y bondad" en un mensaje grabado para la BBC

Equipo de Periodistas

Diciembre 28, 2024 09:08 AM

El papa Francisco pidió crear "un mundo lleno de esperanza y bondad" en un mensaje grabado para el programa 'Today' de Radio 4 de la emisora británica BBC.



El líder de la Iglesia católica deseó a los oyentes "paz, compañerismo y gratitud" en el nuevo año mientras pronunció el llamado 'Pensamiento del día' para el programa emitido este sábado.



El pontífice hizo esta petición con motivo del comienzo del Año Santo de la Iglesia, una tradición que ocurre cada 25 años e implica que los fieles acudan a Roma en peregrinaciones.



"La esperanza y la bondad tocan el corazón mismo del Evangelio y nos indican el camino a seguir en nuestro comportamiento. Un mundo lleno de esperanza y bondad es un mundo más bello", dijo el papa.



"Una sociedad que mira al futuro con confianza y trata a las personas con respeto y empatía es más humana. Aunque no sabemos lo que nos puede deparar el mañana, no debemos mirar al futuro con pesimismo y resignación", añadió.



Dijo que "las guerras, las injusticias sociales y las múltiples formas de violencia a las que estamos expuestos cada día no deben desanimarnos ni llevarnos al escepticismo y al desánimo".



Francisco afirmó que la bondad "no es una estrategia diplomática", sino que representa una "forma de amor que abre los corazones a la aceptación y nos ayuda a todos a ser más humildes".



El papa resaltó que espera que este Jubileo permita a todos "practicar la bondad como una forma de amor para conectarnos con los demás. Que el Año Nuevo nos traiga paz, compañerismo y gratitud".



El 'Pensamiento del día' es un segmento regular del programa Today de Radio 4 que da la bienvenida a personas de todas las religiones para compartir reflexiones sobre el mundo.



El papa argentino, de 88 años, grabó su mensaje en italiano antes de que fuera traducido al inglés para las audiencias de la radio.



Es la segunda vez que Francisco aparece en el 'Pensamiento del día', ya que habló por primera vez en 2021 antes de la cumbre climática COP26 celebrada en la ciudad escocesa de Glasgow.