Unos 600.000 soldados rusos combaten en Ucrania, según la inteligencia militar de Kiev

Diciembre 28, 2024 10:49 AM

El número de soldados rusos en el territorio de Ucrania se ha mantenido estable últimamente, rondando los 600.000, según los cálculos de Andrí Yusov, representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR).



"Hay unos 600.000 soldados rusos en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. El reclutamiento y la movilización por parte del enemigo tienen como objetivo principal reponer las pérdidas, ya que son colosales y tienden a aumentar", dijo Yusov en una entrevista con la televisión 'novyny.LIVE' emitida en la noche del viernes a este sábado.



En 2024, la GUR continuó sus labores para debilitar al enemigo por todos los medios posibles, incluida "la conducción de una guerra asimétrica", en cooperación con otras fuerzas de defensa ucranianas, subrayó Yusov.



"Los vehículos aéreos no tripulados ucranianos de largo alcance ya pueden hipotéticamente operar hasta 2.000 kilómetros", reveló.



Aunque Yusov señaló que Ucrania ni confirma ni desmiente oficialmente la realización de ataques con aviones no tripulados y otras operaciones contra Rusia, el responsable ucraniano subrayó que hay "incidentes" que se producen exclusivamente en instalaciones militares e infraestructuras relacionadas.



La destrucción de parte de la Armada de Rusia del Mar Negro con drones marítimos Magura V5 también destruyó el dominio ruso en esas aguas, lo que garantiza el funcionamiento de los corredores de grano desde los puertos ucranianos, señaló Yusov.



El representante de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR) instó a los ucranianos a estar preparados para más ataques con misiles por parte de Rusia y reveló que tiene almacenados unos 1.400 misiles de largo alcance.



Entre ellos figuran 350 misiles "Caliber", 500 "Onyx" y 50 "Kinzhal", así como más de 130 "Iskander" y más de 400 misiles X-101, X-35 y X-55.



Pero muchos de estos misiles representan una reserva intocable, lo que significa que Rusia no puede atacar Ucrania con tanta libertad como al principio de la invasión y tiene que prestar gran atención a la planificación y el reconocimiento, señaló Yusov.



Rusia también continúa con su producción mensual, que depende de componentes extranjeros, de entre 40 y 50 misiles Iskander, entre 30 y 50 Caliber y entre 50 misiles X-101.



"Reforzar las sanciones y vigilar su cumplimiento es una tarea importante en la que Ucrania y sus socios están trabajando", concluyó Yusov.