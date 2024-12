El papa aconseja a las familias comer juntos y hablar y no estar con el teléfono móvil

Equipo de Periodistas

Diciembre 29, 2024 08:48 AM

El papa Francisco aconsejó este domingo a las familias que estén juntos durante las comidas para poder hablar "y no con la cabeza en el teléfono móvil", durante el rezo del ángelus asomado desde el palacio pontificio a la plaza de San Pedro.



"En la familia es más importante escuchar que entender. Escuchar es dar importancia al otro, reconocer su derecho a existir y a pensar por sí mismo. Los hijos necesitan esto", dijo el papa.



Y agregó que "un momento privilegiado para el diálogo y la escucha en la familia es el momento de la comida".



"Es bueno estar juntos a la mesa y hablar. Esto puede resolver muchos problemas y, sobre todo, une a las generaciones: los hijos hablando con sus padres, los nietos hablando con sus abuelos... Nunca permanecer encerrado en sí mismo o, peor aún, con la cabeza en el teléfono móvil. Hablar, escucharse, ¡este es el diálogo que hace bien y que hace crecer!", subrayó.



Explicó que incluso "ni siquiera los padres de Jesús lo comprendieron siempre" y que esto lleva a "reflexionar sobre esto, y no nos sorprendamos si a veces nos sucede en la familia que no nos entendemos".



"Cuando nos ocurra, preguntémonos: ¿Nos hemos escuchado? ¿Afrontamos los problemas escuchándonos unos a otros o nos encerramos en el mutismo, el resentimiento, el orgullo? ¿Nos tomamos un poco de tiempo para dialogar?", preguntó el papa a los fieles y concluyó destacando la importancia de "la escucha mutua".