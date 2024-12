Sheinbaum tacha de "poco creíble" el reportaje del The New York Times sobre el fentanilo

Jackson Orozco

Diciembre 30, 2024 02:56 PM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tachó este lunes de "poco creíble" un reportaje de The New York Times sobre la producción de fentanilo en un presunto laboratorio en pleno centro de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, cuna del homónimo cártel del narcotráfico.



“No es muy creíble este reportaje por cómo se está presentando y lo vamos a demostrar científicamente. También que sean serios con la información que están dando, todos, los medios tienen esa responsabilidad y, particularmente, sobre temas tan delicados como el que se está presentando", declaró en su conferencia matutina.



La mandataria comentó que este domingo "salió una nota que es importante señalar, en donde presuntamente dos reporteras entran a un laboratorio de fentanilo" en el centro de Culiacán en medio de la pugna interna del Cártel de Sinaloa, que ha dejado más de 500 muertes desde el 9 de septiembre.

En el artículo del diario neoyorquino las periodistas aseguran que entraron con trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas, pero el cocinero solo llevaba un cubrebocas quirúrgico, y él y su ayudante atendían un pedido de 10 kilogramos de fentanilo.



Pero la gobernante mexicana sostuvo que "no son creíbles las fotografías que se presentan ahí, incluso por el daño a la salud que podría causar para quien está cocinando, como se dice, estas drogas".



"No es muy creíble, vamos a ponerlo así. No (se produce) así, el fentanilo se produce de otras maneras, que ya la Secretaría de Marina o el propio regulador, Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), puede informar cuáles son los métodos de producción", explicó.





Sheinbaum criticó que "ya viene de antes este tema del New York Times con relación a la producción de droga en México".



En particular, enunció un artículo que el periódico publicó en febrero de investigaciones que no prosperaron de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) por presuntos sobornos del Cártel de Sinaloa que habría recibido la campaña del expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).



Y menoscabó de nuevo un reportaje del mismo medio sobre que estudiantes de química reciben entre 800 y 1.000 dólares al mes del Cartel de Sinaloa para elaborar fentanilo más potente y encontrar una sustitución a los precursores químicos de Asia.



La presidenta defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de México y cuestionó "¿qué pasa cuando la droga entra en Estados Unidos? O sea, ¿cómo se vende el fentanilo en las ciudades de EE.UU.? ¿O allá no hay ilegalidades en la venta?".



"Así como nosotros nos estamos ocupando del tema en nuestro país, también tiene que haber (trabajo) por parte de los Estados Unidos y la colaboración en el marco del respeto que siempre tiene que darse. Entonces sí es importante llamar la atención sobre este reportaje", argumentó.