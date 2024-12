Trump respalda a Mike Johnson como presidente de la Cámara de Representantes

Equipo de Periodistas

Diciembre 30, 2024 03:27 PM

El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó este lunes al republicano Mike Johnson para que siga siendo el presidente de la Cámara de Representantes del país, unos días antes de que se celebre la votación.



"El presidente Mike Johnson es un hombre bueno, trabajador y religioso. Hará lo correcto y seguiremos ganando. Mike tiene mi completo y total apoyo", dijo Trump en un mensaje en su red social Truth Social.



Por su parte, Johnson agradeció el apoyo que le brindó el futuro presidente y le invitó a "no perder el tiempo": "Juntos cumpliremos rápidamente su programa America First y marcaremos el comienzo de la nueva edad de oro de Estados Unidos".



El próximo viernes 3 de enero se conformará el Congreso resultante de las elecciones celebradas el pasado mes de noviembre y comenzará la legislatura. Ese mismo día, la Cámara deberá celebrar una votación para elegir el próximo presidente del órgano.





Será entonces cuando se espera que Johnson sea reelegido.



Aun así, ya han surgido algunas voces contrarias a la decisión de Trump. El congresista republicano Thomas Massie publicó en X hace unos días que no votará por Johnson el próximo viernes, asegurando que se había "asociado con los demócratas para enviar dinero a Ucrania, había autorizado el espionaje a estadounidenses y despilfarró el presupuesto".



De hecho, publicó una encuesta en la misma red social, que registró casi 180.000 votos, sobre si debería votar por el actual presidente o por otra persona, y un 93,3 % de los votos iban en contra de Johnson.



En concreto, el tema del presupuesto parece ser el asunto central de las dudas sobre Johnson, ya que el mismo Trump, vinculó hace unas semanas su reelección como presidente de la Cámara de Representantes a que este cumpliera con sus exigencias sobre el paquete presupuestario y el techo de deuda.



"Si el presidente de la Cámara actúa con decisión y firmeza y se deshace de todas las trampas que le están tendiendo los demócratas, que destruirían económicamente a nuestro país, fácilmente seguirá siendo presidente", dijo Trump en declaraciones a Fox News Digital.



La elección de Johnson en 2023 ya fue el resultado de un proceso de caos interno del partido. Fue elegido presidente, pero no fue la primera opción, sino la cuarta. Antes de él lo intentaron Steve Scalise, Jim Jordan y Tom Emmer, pero no consiguieron los apoyos suficientes para suceder a Kevin McCarthy, a quien destituyeron el 3 de octubre por una rebelión interna en el Partido Republicano.



Además, pese a que los republicanos tienen la mayoría de ambos órganos legislativos, sus mayorías son las más débiles de la historia (220 contra 215), algo que puede complicar los planes del futuro presidente y de los suyos.