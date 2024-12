Policías de uniforme y de civil, cámaras y drones vigilarán el Fin de Año en Times Square

La jefa de la policía, Jessica Tisch, aseguró a los neoyorquinos que pese a no haberse producido amenazas concretas, habrá "una gran cantidad de recursos policiales" en el área y toda la ciudad, que incluye a 600 reclutas que pronto se graduarán

Diciembre 30, 2024 03:48 PM

Nueva York se prepara para proteger a los miles de personas que se espera recibirán el año en Times Square, con un despliegue de seguridad que incluye policías en las calles y en los aires, apoyados por drones, cámaras de vigilancia y perros.



Aunque, de acuerdo con la policía, no hay amenazas creíbles, las autoridades han elaborado un "calibrado" plan de seguridad tomando en cuenta incidentes como el ocurrido en Alemania este mismo diciembre, un atropello masivo que costó la vida a cinco personas, incluido un niño de nueve años.



Como cada año no faltarán camiones de limpieza en intersecciones en Times Square que impedirán el paso de vehículos hacia donde estará el público.



"Habrá oficiales uniformados y no uniformadas, nos vamos a asegurar de que los uniformes azules sean omnipresentes y traigan ese nivel de seguridad. Contamos con equipos de civil, caninos y oficiales a caballo, en helicópteros y en barcos", dijo el alcalde Eric Adams en conferencia de prensa para informar sobre las medidas de seguridad.





También tendrán agentes que prestarán atención a los hoteles, a posibles carteristas, buzones y papeleras que serán sellados o retirados, como cada año.Tampoco se permitirán mochilas grandes, bebidas alcohólicas o neveras de playa en la zona.



Por su parte, la jefa de la policía, Jessica Tisch, aseguró a los neoyorquinos que pese a no haberse producido amenazas concretas, habrá "una gran cantidad de recursos policiales" en el área y toda la ciudad, que incluye a 600 reclutas que pronto se graduarán.



"La celebración de la víspera de Año Nuevo en Times Square ha sido una tradición durante 120 años y estamos inmensamente orgullosos de cómo este evento histórico muestra lo mejor de la ciudad", indicó.



Indicó además que la unidad de aviación "estará en los cielos" vigilando el evento y áreas circundantes, con especial atención a los puentes y otros puntos de referencia.



Mientras los agentes de la unidad canina patrullarán con perros detectores de bombas y habrá más drones para monitorear la multitud en tiempo real y detectar cualquier actividad sospechosa, señaló Tisch.



Destacó que este plan se coordina con agencias estatales y federales y la Times Square Alliance, la corporación privada que organiza los eventos en la atípica plaza.



Los preparativos para despedir el 2024 y recibir el nuevo año comenzarán con el cierre de varias calles a las cuatro de la mañana, otras a las siete y por último a las once.



La zona afectada para el evento -habrá espectáculo desde las seis de la tarde- se extenderá desde la calle 39 hasta la calle 57, y desde la Quinta Avenida hasta la Novena Avenida.