FBI no que cree que Jabbar sea el único responsable del atropello en Nueva Orleans

Equipo de Periodistas

Enero 01, 2025 03:08 PM

El FBI dijo este miércoles en una rueda de prensa que no cree que Shamsud-Din Bahar Jabbar -identificado como el responsable del atropello masivo en el corazón de Nueva Orleans durante la madrugada de hoy- sea el único responsable y pidió ayuda ciudadana para conseguir más información.



"Necesitamos ayuda ciudadana", dijo la agente especial Althea Duncan en una conferencia de prensa, en la que pidió que si alguien ha tenido relación con Jabbar o con alguien relacionado con el trágico evento en las últimas 72 horas se comunique con el FBI.



"Pedimos a cualquier persona que tenga información, videos o fotografías que se las proporcione al FBI", reiteró Duncan.



Según el FBI, Jabbar murió tras un tiroteo con la Policía, tenía 42 años, era ciudadano estadounidense de Texas y exmilitar.



En la camioneta Ford que utilizó para atropellar a decenas de personas las autoridades localizaron: dos documentos de identificación, una bandera de ISIS, armas y un posible artefacto explosivo improvisado.



Además, el FBI encontró otros posibles artefactos explosivos improvisados en el céntrico barrio donde se produjo el ataque.



El FBI está trabajando para determinar las posibles asociaciones y afiliaciones del sujeto con organizaciones terroristas.



"Sé que todos ustedes tendrán preguntas y trataremos de proporcionar algunas respuestas, pero esta es una investigación en curso que evoluciona rápidamente, por lo que hay algunas preguntas que no podré responder en este momento", dijo a la prensa Duncan.



Algunos medios locales indican que las muertes ya ascienden a 15 personas, pero las autoridades dijeron que e número oficial de muertes seguía siendo diez y no detallaron si murieron por el atropello o por disparos.



El trágico atropello se produjo en Bourbon Street, en el llamado Barrio Francés, a primeras horas de este miércoles, y al menos otras 35 personas resultaron heridas, algunas de gran gravedad, según las autoridades.



Desde la camioneta, Jabbar atropelló a la multitud congregada en Bourbon Street para celebrar la entrada del año a gran velocidad, y luego se bajó y comenzó a disparar un arma, con la Policía devolviendo el fuego. Al menos dos agentes resultaron heridos, pero su condición es estable.



La entrada de Bourbon Street tiene bolardos de seguridad que se pueden retraer y subir, pero en el momento del atropello estaban desactivados por obras en la zona y había patrullas y vallas protegiendo el lugar.