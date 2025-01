El presidente salvadoreño dice que podría ayudar a Estados Unidos a bajar los homicidios

Equipo de Periodistas

Enero 02, 2025 02:21 PM

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves que su país podría ayudar a Estados Unidos a reducir la cifra de homicidios en respuesta a una publicación del magnate Elon Musk.

Musk, dueño de la red social X y allegado al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, colocó en su perfil una publicación que hace referencia a la baja de homicidios en el país centroamericano.

El magnate de empresas tecnológicas agregó que "esto tiene que suceder y sucederá en Estados Unidos", a lo que Bukele respondió en X en inglés "podríamos ayudar..." (We could help...).

El Salvador cerró 2024 con 114 homicidios, cerca de un 26 % menos que los registrados en 2023, de acuerdo con datos oficiales divulgados el miércoles.

"Al 31 de diciembre de 2024, nuestro país registra cifras históricas en la reducción de homicidios intencionales", publicó también en esa red social X el fiscal general, Rodolfo Delgado.

De acuerdo con Bukele, la tasa de homicidios se redujo a 1,9 por cada 100.000 habitantes, "consolidándose, indiscutiblemente, como el país más seguro del Hemisferio Occidental, después de haber sido el país más inseguro del mundo".

Las autoridades salvadoreñas atribuyen la bajada en los homicidios durante el Gobierno de Nayib Bukele a su Plan Control Territorial y a la suspensión de garantías constitucionales mediante el régimen de excepción, que en marzo próximo cumplirá tres años.

Sin embargo, la cantidad de muertes violentas en el país centroamericano comenzó a descender después de 2015, año que ha sido considerado como el más violento en la historia reciente salvadoreña con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, y la caída se acentuó en 2019, cuando comenzó la Administración de Bukele.

El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local ‘El Faro’ señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.