"Edmundo presidente": Miles de venezolanos claman en Argentina por libertad en su país

Equipo de Periodistas

Enero 04, 2025 02:17 PM

Miles de venezolanos se congregaron este sábado en Buenos Aires para manifestar su apoyo al líder opositor Edmundo González Urrutia en el inicio en Argentina de una gira internacional para buscar respaldo a su intención de asumir la Presidencia de su país el próximo 10 de enero.



"Se siente, se siente... ¡Edmundo presidente!". A viva voz, la diáspora venezolana aclamó con cantos y aplausos a González Urrutia cuando éste, acompañado por el presidente argentino, Javier Milei, se asomó por uno de los balcones de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.



Con banderas venezolanas y argentinas, y pancartas clamando por una "Venezuela libre", los manifestantes repitieron desde la Plaza de Mayo consignas de apoyo a González Urrutia y de agradecimiento a Milei por su respaldo a una transición en Venezuela.



González Urrutia, de 75 años, fue el candidato presidencial de la mayor coalición opositora venezolana en los comicios del 28 de julio pasado.



La oposición asegura que, según las actas recabadas por testigos y miembros de las mesas electorales, González Urrutia logró una contundente ventaja sobre Nicolás Maduro, mientras que el Consejo Nacional Electoral otorgó la victoria al actual presidente, un resultado cuestionado por gran parte de la comunidad internacional.



"González Urrutia se tiene que cobrar esa victoria. Fue muy evidente lo que pasó en Venezuela. Maduro no demostró los resultados", dijo a EFE Robert Lugo, un venezolano residente en Chile que viajó expresamente a Argentina para dar su apoyo al líder opositor.



El rival de Maduro ha asegurado que regresará a Venezuela para asumir la Presidencia el 10 de enero, día en el que Maduro -en el Gobierno desde 2013 y que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana- también afirma que prestará juramento para un nuevo mandato.



"Es muy difícil. Pero él va a ir y tiene la esperanza de que el pueblo lo va a apoyar y las fuerzas armadas se van a poner a su favor", dijo EFE Ricardo Chirino, de 64, y con siete años como residente en Argentina, quien siente esperanza en un cambio que le permita regresar a su país "tras 25 años de dictadura", según sus palabras.



El derrotero de González Urrutia hasta el 10 de enero se traza con un gira internacional que ha iniciado este sábado en Argentina y que, de momento, también le llevará a Uruguay, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.



"Éste es un momento histórico. Los demócratas nos unimos en esta plaza para darle la bienvenida a la libertad en Venezuela. Esta es la primera parada del presidente electo en Latinoamérica", dijo a EFE Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia.



La activista venezolana destacó que "hay que terminar de consolidar el apoyo internacional que se viene construyendo y para eso esta gira es fundamental".



"Edmundo González fue electo con el 70 % del apoyo popular y estamos construyendo el hito histórico de acompañar a nuestro presidente electo en esta ruta para juramentar", resaltó por su parte Charbel Najm, coordinador del partido Primero Justicia en Sudamérica y residente desde hace 10 años en Argentina.



Najm subrayó el protagonismo que ha tenido Argentina "en esta gesta por acompañar a Venezuela en la recuperación de su democracia".



"Estamos ante una dictadura criminal, que no respeta la democracia ni la voluntad popular y que viola sistemáticamente los derechos humanos. La única forma de que tengan incentivos para ceder es la presión internacional y la movilización popular", sostuvo.



El camino hacia el 10 de enero luce complejo, pero los venezolanos repartidos por el mundo -unos 200.000 en Argentina- no pierden la esperanza.



Con su bandera en alto, Johana, de 46 años y siete en Argentina, anima a todos, los que se fueron y los que están en Venezuela: "Sean optimistas. Vamos a ser libres muy pronto. Tengan fe".