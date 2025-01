Sheinbaum asegura que la seguridad pública en México no es un tema de “mano dura”

“Mucha gente dice que (la seguridad) es tema de mano dura, pero no. Es de honestidad y de justicia”, aseveró la mandataria durante un evento en Xochitepec, en el central estado de Morelos, en el que entregó tarjetas de la Pensión del Bienestar a adultas mayores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este domingo que la seguridad pública en el país no es un tema de “mano dura”, sino de honestidad y justicia.



“Mucha gente dice que (la seguridad) es tema de mano dura, pero no. Es de honestidad y de justicia”, aseveró la mandataria durante un evento en Xochitepec, en el central estado de Morelos, en el que entregó tarjetas de la Pensión del Bienestar a adultas mayores.



La gobernante mexicana defendió así su estrategia de seguridad luego de que México sumó 27.794 homicidios dolosos en los primeros 11 meses de 2024, una subida interanual del 1,47 %, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



La mandataria insistió en que los resultados de su estrategia se van a ir notando “poco a poco”.



Recordó que México está viviendo un proceso de transformación, el cual inició en el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y a diferencia de otros periodos de la historia del país se logró que “no hubiera guerras, que no hubiera violencia, que fuera una transformación pacífica”.



Por ello, anunció que continuará la Cuarta Transformación, como López Obrador denominó a su administración, “a eso nos comprometimos y nuestro gobierno va a seguir con el principio de: por el bien de todos, primero los pobres”, enfatizó.



Además, prometió que continuará con el combate a la corrupción y la austeridad en el gobierno federal.



Sheinbaum señaló que la transformación es para que las personas tengan acceso a la vivienda, a una alimentación saludable, a tres comidas al día y al bienestar.



Para ello, recordó, se comprometió a establecer tres programas sociales nuevos: la pensión para mujeres de 60 a 64 años, la beca para estudiantes de secundaria y el programa de médicos casa por casa.