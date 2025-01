Parlamento chavista pedirá declarar personas no gratas a cinco expresidentes de la región

"Atrévanse a entrar para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de defensa de la patria, de defensa del territorio y de defensa de la vida", manifestó Rodríguez, que recordó que "si un extranjero ingresa sin la debida autorización", esto "no puede ser considerado sino como un acto de invasión"

Equipo de Periodistas

Enero 05, 2025 04:22 PM

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este domingo que propondrá ante la Cámara, el próximo martes, declarar personas no gratas a los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Jorge Quiroga (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Mireya Moscoso (Panamá), quienes -agregó- pretenden ingresar a Venezuela.



"Atrévanse a entrar para que vean de qué estamos hablando cuando hablamos de defensa de la patria, de defensa del territorio y de defensa de la vida", manifestó Rodríguez, que recordó que "si un extranjero ingresa sin la debida autorización", esto "no puede ser considerado sino como un acto de invasión".



En diciembre pasado, el exmandatario de Colombia Andrés Pastrana declaró a Radio Caracol que propuso a un grupo de expresidentes apoyar al líder de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, en su objetivo de asumir la Presidencia de Venezuela, que reclama al considerar que Nicolás Maduro fue proclamado ganador de manera fraudulenta por el ente electoral.



Pastrana es uno de los expresidentes que conforman el grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), del que varios integrantes intentaron viajar a Venezuela en julio, invitados por la oposición, pero no pudieron debido a que el Ejecutivo de Maduro vetó la entrada al país del avión en el que tenían previsto volar.



Recientemente, Moscoso informó que nueve líderes de la IDEA acompañarán a González Urrutia en su gira internacional en busca de apoyos para asumir la Presidencia el próximo 10 de enero, al asegurar que fue el ganador de las elecciones del 28 de julio.



Aunque la reelección de Maduro ha recibido críticas de la comunidad internacional, principalmente por falta de pruebas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalen su triunfo, todas las instituciones del país -incluidas las Fuerzas Armadas- respaldan al líder chavista y ven a los miembros de la mayor coalición opositora como golpistas que pretenden tomar el poder a la fuerza.