Trump no descarta el uso de la fuerza militar para recuperar el Canal de Panamá

Equipo de Periodistas

Enero 07, 2025 03:22 PM

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó este martes recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá y volvió a acusar al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses que utilizan esta vía estratégica entre el Atlántico y el Pacífico.



En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump fue preguntado directamente si descartaba el uso de "coerción militar o económica" para lograr su objetivo de recuperar el control del Canal de Panamá y de la isla de Groenlandia (Dinamarca). El presidente electo respondió: "No".



"No, no puedo asegurarles que descartaré ninguna de esas dos opciones, pero puedo decir esto: los necesitamos para nuestra seguridad económica", afirmó Trump.



Sus declaraciones sobre Groenlandia se producen después de que el hijo mayor del presidente electo, Donald Trump Jr., llegara este martes por la mañana a Groenlandia, en medio de crecientes especulaciones sobre la posibilidad de que la futura administración estadounidense intente adquirir la isla, un territorio autónomo bajo administración danesa y donde Estados Unidos tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte.





Sobre el canal de Panamá, durante la rueda de prensa, Trump argumentó que China "básicamente está tomando el control" de la vía interoceánica y advirtió sobre la creciente influencia del gigante asiático en esta infraestructura clave para el comercio internacional.



"El Canal de Panamá fue construido para nuestro Ejército", afirmó Trump, quien criticó nuevamente la decisión del fallecido expresidente Jimmy Carter (1977–1981) de transferir el control del canal a Panamá durante su mandato.



"El Canal de Panamá es vital para nuestro país. Está siendo operado por China. Se lo entregamos a Panamá, no a China, y han abusado de ese regalo. Nunca debió haberse tomado esa decisión", declaró.



Durante su presidencia, Carter, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 100 años, negoció los tratados que permitieron la transferencia del canal a Panamá, un proceso que se completó en 1999.



Trump calificó esta decisión como un "gran error" y afirmó que, en su opinión, fue una de las razones por las que Carter perdió la reelección en los comicios de 1980, en un contexto marcado por la crisis de los rehenes estadounidenses en la embajada de EE.UU. en Teherán.



Trump ya ha dicho anteriormente que buscará retomar el control del canal cuando tome posesión el 20 de enero, una idea que el Gobierno de Panamá ha rechazado de plano.



Sin embargo, el presidente electo no ha explicado cómo logrará que una nación soberana y aliada de Washington cederá el control de su territorio y su principal infraestructura. Ante preguntas de periodistas sobre si consideraría medidas económicas, militares o una renegociación de los tratados, Trump se limitó a responder: "Tendremos que hacer algo".



Estas declaraciones llegan en un momento en que está previsto que el cuerpo de Jimmy Carter deje su Georgia natal para ser trasladado a Washington, donde sus restos reposarán en una capilla ardiente en el Capitolio hasta el funeral de Estado que se celebrará el jueves.



"No quería hablar del Canal de Panamá por el funeral, pero me han seguido preguntando", señaló el presidente electo a la prensa congregada en Mar-a-Lago.