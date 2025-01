Chile dice que lazos con Venezuela están a "nivel mínimo" pero no apunta a cortarlos

Equipo de Periodistas

Enero 07, 2025 04:22 PM

El ministro chileno de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, afirmó este martes que las relaciones con Venezuela están a "nivel mínimo", pero advirtió que no existe de momento la intención de cortarlas, e insistió en que "no le corresponde a un tercer país proclamar presidentes".



En declaraciones a la prensa, el jefe de la diplomacia chilena explicó, asimismo, las razones que llevaron este mismo martes al presidente de la República, Gabriel Boric, a poner fin definitivo a la misión del embajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri, expulsado de Venezuela meses atrás, a apenas tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro.



Una ceremonia a la que la que no asistirá ningún representante del Estado chileno, según confirmó a EFE la propia cancillería.





“Estimamos que ha llegado el momento de poner fin a esa misión diplomática, justamente tomando en cuenta el fraude electoral que tuvo lugar en Venezuela, la negativa que ha tenido el Gobierno venezolano a entregar las actas de la elección que se celebró en ese país y también la situación de derechos humanos existente en el país”, señaló van Klaveren en dependencias del Congreso Nacional en la ciudad costera de Valparaíso.



Consultado respecto a porqué el Gobierno chileno no proclamó ganador (de las elecciones del 28 de julio) al líder opositor Edmundo González Urrutia, el ministro subrayó que "no le corresponde a un tercer país proclamar presidentes resultantes de un proceso electoral".



"Es decir, obviamente el resultado fue alterado, pero no nos corresponde a nosotros como país determinar quién fue el ganador”, agregó el ministro.



Sobre el futuro de las relaciones con Venezuela, van Klaveren aseguró que "Chile no es un país que sea partidario de romper relaciones", y que desde el Ejecutivo consideran "mejor tener relaciones con un país que no tenerlas".



Maduro ordenó la salida de la diplomacia chilena de Venezuela después de que Boric criticara el proceso electoral y no lo reconociera como ganador en las presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por un polémico conteo de votos que varios países y representantes políticos acusaron de fraudulento, entre ellos el propio candidato opositor.



González Urrutia, exiliado desde septiembre en España, actualmente realiza una gira internacional en busca de apoyos, que ya lo ha llevado a Argentina, Uruguay y Estados Unidos, y que pretende acabar en la propia Caracas el próximo viernes 10 de enero, fecha de la investidura presidencial.