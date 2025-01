Llega a Venezuela Miguel Díaz-Canel para la toma de posesión de la Presidencia

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2025 08:17 AM

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llegó este viernes a Venezuela para asistir al acto de investidura de la Presidencia, que tanto Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González Urrutia prometen asumir.



El mandatario cubano arribó a la nación petrolera sobre las 08.20 hora local (12.20 GMT) y fue recibido por la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



De acuerdo al medio estatal, Díaz-Canel acompañará a Maduro en la toma de posesión que se llevará a cabo en la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), en Caracas, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamara como el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, pese a que la oposición mayoritaria reivindica el triunfo de González Urrutia por amplio margen.



La Cancillería de Venezuela aseguró que delegaciones de Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Granada, de Argelia, la República Árabe Saharaui, Antigua y Barbuda, Burkina Faso, Uganda, Serbia, Bielorusia y Rusia han llegado al país caribeño para apoyar a Maduro.



Entretanto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó el miércoles que no asistirá a la toma de posesión de la Presidencia de Maduro y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio "no fueron libres" por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.



Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, según confirmaron a EFE desde Presidencia.



Maduro ha reiterado que asumirá la Presidencia para el periodo 2025-2031, en medio de denuncias de la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), de que González Urrutia fue el ganador de los comicios del 28 de julio.



El antichavismo asegura que ha reunido el "85 % de las actas electorales" como evidencia del triunfo de González Urrutia, que fueron publicadas en una página web para su consulta, a través de testigos y miembros de mesa la noche de los comicios, que atestiguan el triunfo de González Urrutia, unos documentos que el Gobierno califica de "falsos".