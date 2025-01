Londres se suma a las sanciones de la UE y tilda de ilegítima la presidencia de Maduro

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2025 10:52 AM

El Reino Unido se sumó este viernes a la sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) contra Nicolás Maduro al publicar una nueva tanda de quince sancionados asociados con el Gobierno venezolano, entre los que figuran la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez, al tiempo que tilda de "ilegítima" esa presidencia.



En un comunicado divulgado por el Foreign Office, el ministro británico de Asuntos de Exteriores, David Lammy, califica la presidencia de Maduro de "fraudulenta", coincidiendo con el día de la investidura.



Lammy revela la nueva ola de sanciones para expresar la "grave preocupación" del Ejecutivo de Londres ante los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio, en las que se cometieron "irregularidades significativas" y se observó falta de transparencia".



Entre los sancionados figuran la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Beatriz Rodríguez, que ayudó a legitimar las elecciones del 28 de julio, según recuerda la nota, o el director del departamento de Investigaciones Penales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) desde 2021, Asdrúbal José Brito Hernández.



Lammy dijo que el resultado de los comicios de julio "no fue ni libre ni justo y su régimen no representa la voluntad de los venezolanos".



"Las sanciones de hoy envían un mensaje claro. El Reino Unido no se quedará al margen mientras Maduro continúa oprimiendo, socavando la democracia, y cometiendo atroces violaciones de los derechos humanos", apunta.



El político laborista agrega asimismo que "todos los prisioneros políticos deben ser liberados y la represión continuada debe finalizar" y subraya que este país continuará "apoyando a los venezolanos en su lucha por un futuro democrático".