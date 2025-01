Machado dice estar "bien", aunque con "fuertes dolores y contusiones" tras su detención

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2025 03:49 PM

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que se encuentra "bien", aunque con "fuertes dolores y contusiones en algunas partes" del cuerpo, después de ser detenida y, posteriormente liberada, por funcionarios que identificó como integrantes de la Policía Nacional Boliviana tras participar en Caracas de una manifestación en apoyo a Edmundo González Urrutia.



"Es evidente que lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones que hay dentro del régimen. Su actuación errática es otra demostración más de cómo están divididos por dentro", afirmó Machado, en un video difundido en Instagram, un día después del incidente.



La exdiputada relató que la moto en la que era trasladada, y otras que la acompañaban, fueron interceptadas por efectivos "armados".



"Fui brusca y fuertemente arrancada de la moto y me montaron en otra, en el medio de dos hombres. Así son ellos, atacan a una mujer por la espalda", agregó la opositora.



En ese contexto, dijo haber escuchado a los uniformados que se dirigían hacia Boleíta, en la zona este de Caracas, pero que "repentinamente se pararon" y le dieron la orden de irse, no sin antes grabar un video "como fe de vida".



"Me tomó varias horas poder alejarme de la zona y resguardarme nuevamente", agregó Machado, quien denunció que el conductor de una de las motocicletas de su caravana fue herido en una pierna cuando los efectivos les dispararon al tratar de interceptarlos, y que posteriormente fue detenido.



La opositora atribuyó la decisión de liberarla a las "inmediatas declaraciones y advertencias de líderes mundiales, Gobiernos en todas partes del mundo, que les hizo entender el error que habían cometido", por lo cual expresó su "profundo agradecimiento a los aliados democráticos de Venezuela".



No obstante, advirtió que, a partir de hoy, "arreciará aún más la presión hasta hacerle entender a (Nicolás) Maduro que esto se acabó".



De igual forma, denunció la detención de 20 personas en distintos estados del país, como Aragua, Bolívar, Cojedes, Miranda, Monagas, Portuguesa, Trujillo, Yaracuy y Zulia, entre ellos, varios periodistas.



"Ellos son nuestros héroes y a todos los vamos a liberar", prometió Machado.