California pide investigación por falta de agua en hidrantes y embalse para sofocar fuegos

Equipo de Periodistas

Enero 10, 2025 04:36 PM

El gobernador de California (EE.UU.), Gavin Newsom, solicitó este viernes una investigación independiente sobre la pérdida de presión de agua en los hidrantes y la supuesta falta de suministro del líquido del embalse de Santa Ynez, en el condado Santa Bárbara, en medio de varios incendios que desde el martes se han cobrado la vida de una decena de personas en el estado.



Newson publicó este viernes en la red social X una carta que envió al Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, en la que pide que se investiguen estos fallos que han sido denunciados mientras los bomberos tratan de controlar varios incendios desde el martes pasado.



El gobernador señaló que entiende que los hidrantes no están diseñados para sofocar incendios forestales en grandes áreas, pero perder el suministro no es compatible con la necesidad de proteger hogares y corredores para la salida de emergencia.



En la carta, en la que copia a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el gobernador detalló que ha ordenado a funcionarios estatales de bomberos y aguas preparar un "reporte independiente" sobre ese desabastecimiento.



"Necesitamos respuestas para garantizar que esto no vuelva a suceder y tenemos todos los recursos disponibles para combatir estos incendios catastróficos", expresó Newson.



Desde el inicio de los incendios, se han quemado más de 14.688 hectáreas, una superficie equivalente a la ciudad de Miami y mayor que la de urbes como Boston o San Francisco.