Ministros colombianos viajan a frontera con Venezuela para vigilar situación tras cierre

Equipo de Periodistas

Enero 11, 2025 09:49 AM

El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, y el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, se trasladaron este viernes a la frontera con Venezuela para vigilar la situación tras el cierre de 72 horas decretado por el país caribeño esta mañana.



Los ministros, que estarán dos días en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander y principal ciudad fronteriza, realizaron un consejo de gobierno por instrucción del presidente colombiano, Gustavo Petro, como parte "de las medidas adoptadas para garantizar la paz y la estabilidad regional", informó la Cancillería en un comunicado.



"Durante dos días, los ministros trasladarán sus despachos a Cúcuta y dialogarán con todos los actores relevantes y las comunidades, incluyendo al gobernador, los alcaldes y demás autoridades locales en la frontera en Norte de Santander", informó la Cancillería.



Venezuela anunció esta mañana el cierre de su frontera terrestre con Colombia y la suspensión de vuelos con este país, horas antes de la ceremonia de asunción de la Presidencia de Venezuela, en la que Nicolás Maduro fue investido para un contestado tercer mandato, ante la expectativa por la reaparición en el país del líder opositor Edmundo González Urrutia, quien sigue reclamando su victoria y mantiene su intención de asumir el cargo.



De hecho, este viernes González Urrutia aseguró que está "muy cerca" de su país, "listo para el ingreso seguro" y que trabaja para "asumir la Presidencia de Venezuela".



"Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la Presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional", dijo Edmundo González en un mensaje solemne que fue transmitido por la red social X.



Sin embargo, se desconoce el paradero del líder opositor y sus posibles planes para reingresar el país, que vive momentos de tensión y tiene el foco puesto en las fronteras.



Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros donde colindan siete departamentos colombianos y cuatro estados venezolanos y viven más de 12 millones de personas.



Esa frontera, por donde hay un vivo intercambio comercial y gran paso de personas, estuvo cerrada durante años por decisión de Maduro, durante el anterior gobierno de Iván Duque, hasta que la llegada de Petro al poder propició su reapertura.



La postura del gobierno de Petro, que asegura que no hubo elecciones libres en Venezuela y aún no ha reconocido a Maduro como presidente, es mantener las relaciones con el país vecino precisamente por la afectación en la frontera.



"Esta terca idea de condenar al hambre a 14 millones de colombianos que viven en la frontera y desatar un inmenso éxodo de migrantes hacia América del sur y Norte. No señores, las acciones contundentes no las debe tomar un gobierno contra otro, la política interna de un país la determina su propio pueblo", dijo hoy Petro en un mensaje en su cuenta de X.



Mientras tanto, los ojos están puestos en Cúcuta, a donde mañana también acudirá el expresidente Álvaro Uribe, que ha llamado a una concentración de apoyo a la oposición venezolana desde su partido, el Centro Democrático.