Titular de Defensa venezolano: FF.AA. no se quiebran con sanciones ni chantaje de recompensa

Equipo de Periodistas

Enero 12, 2025 11:33 AM

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, aseguró, en un video difundido este domingo, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) no se quiebra con sanciones ni con "chantajes" de recompensa, luego de que Estados Unidos ofreciera 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.



"Nosotros no nos quebramos con sanciones ni con chantajes de recompensa, aquí los valientes están en formación (...) con armas para, de acuerdo a nuestra Constitución, defender nuestro territorio, nuestra independencia, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía nacional", dijo.



Padrino López, en el cargo desde 2014, hizo un llamado a "no caer en el juego de la guerra psicológica" ni en "ese plan", así como a "plantarse firme" y defender, "serenos y valientes", al pueblo.



Aseguró que hoy la Fuerza Armada está "mucho más unida" y "consciente del momento histórico que está viviendo la patria", y agradeció la "solidaridad" de la institución militar con él y el líder del chavismo, Nicolás Maduro, por cuya captura EE.UU. aumentó la recompensa de 15 a 25 millones de dólares, tras ser juramentado para un tercer mandato consecutivo.



El sábado, la FANB dijo, en un comunicado, que una "espuria recompensa no hará mella en la fortaleza física y espiritual" de ambos, y que esa "agresión solo fortalece aún más la cohesión y unión absoluta en la exigencia de respeto" a sus "líderes y superiores jerárquicos".



EE.UU. también ofrece una recompensa, de 25 millones de dólares, por información que lleve a la captura del titular de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.



Además, la institución militar expresó su "más enérgico y categórico rechazo" a las sanciones de EE.UU., la Unión Europea (UE) y el Reino Unido anunciadas el viernes, cuando Maduro juró como presidente para el período 2025-2031, un hecho que la mayor coalición antichavista, que reclama la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, denunció como la consumación de un "golpe de Estado".



El líder opositor, quien afirma estar "muy cerca de Venezuela" y "listo para el ingreso seguro", dijo el viernes que, como "comandante en jefe" y "presidente electo", le ordena "al alto mando militar desconocer órdenes ilegales que les sean dadas por quienes confiscan el poder" y que preparen "sus condiciones de seguridad para asumir el cargo".