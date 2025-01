Sheinbaum responde a Trump: "México se coordina y colabora con EEUU, pero no se subordina"

Equipo de Periodistas

Enero 12, 2025 03:26 PM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió este domingo en que la relación con Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, quien asume el poder por segunda vez el 20 de enero, "será de respeto y de diálogo" y que "México se coordina y colabora con EE.UU. pero no se subordina".



Sheinbaum presentó este domingo un informe sobre sus primeros 100 días de gobierno en un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, donde dedicó un tiempo especial a la relación con Estados Unidos y a una semana del regreso a la presidencia de Trump.



"Quiero referirme a un tema relevante en estos momentos, que es la relación entre México y Estados Unidos. Como sabemos hemos tenido momentos dolorosos en nuestra historia pero resalto los buenos momentos, los buenos ejemplos de respeto a nuestra soberanías y de colaboración de apoyo", inició Sheinbaum



Recordó la relación del presidente Benito Juárez (1858–1872), quien recibió ayuda de Abraham Lincoln (1861-1865) en su lucha contra los invasores franceses y el respeto del presidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945) al presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940)



Además destaco la "relación de respeto y colaboración" del primer periodo del presidente Trump (2017-2021) con el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en particular la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



"Por eso estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y prevalecerá el diálogo; nuestra visión es el humanismo mexicano la fraternidad entre los pueblos y las naciones", agregó.



"Eso sí, siempre tendremos la frente en alto, México es un país libre independiente y soberano y como lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos", exclamó Sheinbaum ante una enorme audiencia en el Zócalo que remató el discurso con el grito de "¡México, México!".



El pasado miércoles, Sheinbaum expuso que en México "gobierna el pueblo", en respuesta a las acusaciones de Trump, sobre el poder de los cárteles del narcotráfico en el país.



"En México gobierna el pueblo porque la presidenta fue elegida por el pueblo de México y estamos atendiendo el problema de la inseguridad, mañana vamos a dar los resultados del cierre de 2024", expresó la mandataria en su conferencia matutina.



La gobernante mexicana tachó de "falsas" las declaraciones de Trump, quien el martes aseguró en una rueda de prensa que "México está esencialmente gobernado por los cárteles" y "está realmente en problemas, es un lugar muy peligroso".



Las declaraciones de Trump, quien asumirá el poder el próximo 20 de enero, se dieron tras sus advertencias de imponer aranceles del 25 % si el Gobierno mexicano no frena la "invasión" de migrantes y drogas a Estados Unidos, en particular del fentanilo.



A pesar de ello, la presidenta mexicana insistió en que "va a haber una buena relación" con Estados Unidos porque no ve "por qué pueda haber una mala relación", además de opinar "que el presidente Trump tiene su manera de comunicar”.



Sobre las amenazas de Trump de deportaciones masivas a su regreso al poder, Sheinbaum reconoció el trabajo de mujeres y hombres mexicanos en Estados Unidos.



"Los mexicanos trabajan como ninguno en Estados Unidos, son trabajadores extraordinarios del campo, de la construcción, de los servicios, son grandes científicos en las universidades, son héroes y heroínas de la patria, no olvidan a sus familias y a su patria y por ello tampoco nunca los olvidamos, todo lo contrario lo reconocemos y los defendemos", finalizó Sheinbaum.