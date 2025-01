Director ejecutivo de TikTok agradece a Trump su compromiso para mantener la red en EEUU

Enero 17, 2025 03:21 PM

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, agradeció este viernes al presidente electo, Donald Trump, su compromiso para mantener la aplicación en Estados Unidos.



"En nombre de todos los que formamos parte de TikTok y de todos nuestros usuarios en todo el país, quiero agradecer al presidente Trump por su compromiso de trabajar con nosotros para encontrar una solución que mantenga a TikTok disponible en Estados Unidos", dijo en su video de TikTok Chew.



En ese sentido, el ejecutivo chino dijo que el magnate republicano "realmente entiende la plataforma", ya que usó TikTok para expresar sus "propios pensamientos y perspectivas".



Trump se abrió una cuenta de TikTok el año pasado durante la campaña electoral.



Chew hizo estas declaraciones después de que Trump señalara hoy que tomará una decisión sobre el porvenir de la red social TikTok "en un futuro no muy lejano", pero no dio pistas sobre las opciones que está barajando para que la plataforma siga operando en el país.



Hoy, el Tribunal Supremo de EE.UU. respaldó la ley que podría obligar a TikTok a suspender sus operaciones en el país antes del 19 de enero, por no haberse desvinculado de su empresa matriz, la china ByteDance.



"La decisión del Tribunal Supremo era esperada, y todos deben respetarla. Tomaré mi decisión sobre TikTok en un futuro no muy lejano, pero necesito tiempo para revisar la situación. ¡Estén atentos!", dijo Trump en su red social, Truth Social.