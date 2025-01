Los hutíes yemeníes atacan a Israel con un misil balístico antes del alto el fuego en Gaza

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 09:43 AM

Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen anunciaron este sábado el lanzamiento de un misil balístico contra el centro de Israel horas antes de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, en el cuarto ataque reivindicado por los insurgentes yemeníes contra el Estado judío en 24 horas.



El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, afirmó en un comunicado que el nuevo ataque fue realizado con "un misil balístico Dhu Fiqar", en una "operación cualitativa que tuvo como blanco el Ministerio de Defensa del enemigo israelí en la región ocupada de Yafa (Tel Aviv)".



Aseguró que "el misil alcanzó su objetivo con gran precisión, gracias a Dios, y los sistemas no lograron interceptarlo", afirmación a la que no ha reaccionado de momento el Ejército israelí.



Reiteró que su grupo, respaldado por Irán, "se coordinará con la resistencia en Gaza para enfrentar militarmente cualquier violación o escalada militar del enemigo israelí durante la implementación del acuerdo de alto el fuego" entre Israel y Hamás, que está previsto que entre en vigor la mañana del domingo.



Sarea reivindicó el viernes tres operaciones con "misiles alados" y drones contra "objetivos vitales" en el sur y el centro del Estado judío.



Esas nuevas acciones de los hutíes se producen después de que su máximo líder, Abdelmalik al Huti, anunciara el jueves su apoyo al alto el fuego en Gaza para el intercambio de rehenes israelíes y presos palestinos, y el ingreso de ayuda a la Franja.



El líder hutí amenazó, no obstante, con reiniciar sus ataques contra territorio israelí si el Estado judío vulnera el alto el fuego y retoma su ofensiva contra la Franja palestina.



Alrededor de 46.899 personas han muerto y más de 110.000 resultaron heridas desde el inicio de la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023, según las autoridades sanitarias de Gaza.



Al menos 120 gazatíes perdieron la vida en bombardeos israelíes en diversas zonas de la Franja desde el anuncio del acuerdo de alto el fuego en la noche del miércoles pasado hasta la mañana de este sábado, de acuerdo con la misma fuente.