El 55 % de EEUU respalda las deportaciones masivas que promete Trump, según una encuesta

Equipo de Periodistas

Enero 18, 2025 03:33 PM

El 55 % de los estadounidenses apoya las deportaciones masivas que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido implementar tras asumir el cargo el próximo lunes, según una encuesta publicada este sábado por el diario The New York Times.



El sondeo revela que, aunque Trump sigue siendo una figura divisiva en el país, su agenda de "EE.UU. primero" goza de un respaldo mayor que durante su primer mandato (2017-2021).



Una amplia mayoría, el 87 %, apoya la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, una de las medidas que Trump ha señalado como prioritarias.



Además, casi dos tercios de los encuestados, incluidos el 54 % de los hispanos y el 44 % de los demócratas, respaldan la deportación de quienes ingresaron de manera irregular durante los últimos cuatro años, periodo en el que la Administración de Joe Biden revirtió muchas de las restricciones migratorias impuestas por Trump.



Asimismo, el 41 % está a favor de acabar con la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes en situación irregular, un derecho consagrado en La Constitución, que garantiza la nacionalidad a toda persona nacida en territorio estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres.



En cuanto a los "soñadores", jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños, sectores significativos de la población también cuestionan su permanencia: el 34 % apoya eliminar el programa DACA, creado por Barack Obama (2009-2017) para protegerlos de la deportación.



Por otro lado, el 41 % de los encuestados coincide con la afirmación de que "los inmigrantes son una carga para el país", una percepción que había disminuido en la última década, pero que ahora parece en aumento.



Según las últimas estimaciones oficiales, la población indocumentada en 2022 era de 11 millones de personas, aunque demógrafos citados por The New York Times calculan que actualmente oscila entre 13 y 14 millones.



El apoyo a otras propuestas de Trump también es significativo. Una mayoría cree que el Gobierno ha entregado demasiado dinero a Ucrania y un amplio porcentaje respalda restringir cómo los médicos tratan a menores que enfrentan cuestiones de identidad de género, un tema que ha sido central en las campañas de Trump y otros republicanos.



La encuesta del NYT, realizada entre el 2 y el 10 de enero de 2025 con una muestra de 2.128 personas, tiene un margen de error de 2,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.



Pese al respaldo a su agenda, Trump sigue siendo percibido de manera más negativa que cualquier otro presidente electo de los últimos 30 años.



Según una encuesta de Gallup, desde Bill Clinton (1993-2001) todos los mandatarios entrantes habían obtenido durante la transición un índice de aprobación de al menos el 61 % con una diferencia favorable de 30 puntos o más entre aprobación y desaprobación.



Trump, sin embargo, solo cuenta con un 51% de aprobación. mientras que el 44 % tiene una opinión desfavorable y el 5 % asegura no tener una postura definida.