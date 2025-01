Trump confirma que ampliará el plazo a TikTok y pide que tenga participación de EEUU

Equipo de Periodistas

Enero 19, 2025 11:10 AM

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, confirmó este domingo que otorgará una prórroga a TikTok para que pueda operar en el país y anunció que le gustaría que empresas estadounidenses tuvieran una participación del 50 % en esa plataforma propiedad de ByteDance para mantenerla "en buenas manos".



En su red social, Truth Social, solicitó a compañías estadounidenses que no permitan que TikTok "permanezca en la oscuridad".



TikTok dejó de funcionar este sábado en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz, la china ByteDance, o enfrentarse al cierre.



La decisión de TikTok se aplicó aproximadamente una hora y media antes de la entrada en vigor de la ley, prevista para las 00.01 del domingo, hora del este de Estados Unidos.



Según el Gobierno de Joe Biden, TikTok tomó este paso por iniciativa propia, porque tras el fallo del Supremo la Casa Blanca anunció que el actual Ejecutivo no aplicaría la normativa y que su cumplimiento quedaría en manos de la nueva Administración de Trump, quien asumirá el cargo el lunes.



Trump apuntó que su orden ejecutiva extenderá el plazo acordado a TikTok de modo que se pueda llegar a un acuerdo para proteger la seguridad nacional.



"La orden también confirmará que no habrá responsabilidad para ninguna empresa que haya ayudado a evitar que TikTok desaparezca antes de mi orden", dijo el mandatario electo, según el cual los estadounidenses merecen ver su "emocionante" investidura.



Trump consideró que si Estados Unidos obtiene una participación del 50 % en la empresa conjunta, se salva TikTok y se le permite prosperar.



Sin la aprobación de Estados Unidos, dijo, no hay TikTok.



Con su aprobación, "vale cientos de miles de millones de dólares, tal vez billones".



"Mi idea inicial es una empresa conjunta entre los propietarios actuales y/o los nuevos propietarios, mediante la cual EE.UU. obtenga una propiedad del 50 % en una empresa conjunta establecida entre EE.UU. y la compra que elijamos", concluyó.