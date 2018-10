El presidente de Uruguay, José Mujica, afirmó este jueves, con respecto a la investigación de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, que espera que la Justicia de ese país "se ponga las pilas y tome decisiones y esclarecimiento, porque lo precisa la sociedad argentina". "Hagamos votos para que Argentina salga de este trauma y de este dolor", agregó el mandatario en una entrevista con Radio Carve, para confesar que últimamente no ha hablado con la presidenta argentina, Cristina Fernández. Las situación de Argentina tras la muerte de Nisman, encargado de la comisión de investigación del caso del atentado contra la mutual judía Amia en 1994 en Buenos Aires, es para Mujica "dramática" y puede tener origen "en diversas puntas". Al respecto, confió en que la Justicia de ese país "destrabe este asunto", se ponga "las pilas" y tome "decisiones y esclarecimiento". "Siento dolor por la República Argentina (...). La relación con nosotros no es relación de hermanos, sino de un pueblo gemelo que nació en la misma placenta. Que tiene idiosincrasias comunes y grandes diferencias de carácter histórico. Cuando a Argentina le va a mal, también nos va mal a nosotros", consideró el mandatario. Mujica añadió, con respecto a la sociedad de ese país, que "si Dios existe, que los ayude". Nisman fue hallado muerto en su casa el pasado 18 de enero con un disparo en la sien en circunstancias aún no esclarecidas. Este hecho, que ha conmocionado a la sociedad argentina, ocurrió pocos días después de que el fiscal denunciara a Fernández y a varios dirigentes oficialistas por supuestamente haber orquestado el encubrimiento de los presuntos terroristas iraníes que atentaron contra la mutual judía AMIA en 1994, ataque que dejó 85 muertos y unos 300 heridos. Un caso que, 20 años después, sigue sin resolverse. EFE