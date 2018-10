RENUNCIA EL PRESIDENTE DE YEMEN Y SU GABINETE

El gobierno de Yemen, que incluye al presidente y su gabinete, presentó su renuncia este jueves luego de varios días de violencia y confrontaciones con el grupo chiita Houthi. "La decisión del primer ministro y su gabinete de dimitir es final y no tendrá cambio", dijo el representante gubernamental Rajeh Badi este jueves. Más tarde la ministra de Información indicó que el presidente Abdu Rabu Mansour Hadi también había renunciado. La decisión viene luego de varios días de violencia e inestabilidad política tras los enfrentamientos entre fuerzas del gobierno con los rebeldes Houthi, musulmanes chiitas que durante mucho tiempo se han sentido marginados en el país de mayoría sunita. Los rebeldes tomaron el palacio presidencial el martes, lo que provocó que se dijera que era un golpe de Estado. El caos en Yemen es motivo de preocupación más allá de las fronteras del país. Para Estados Unidos y sus aliados, el gobierno de Yemen ha sido un aliado clave en la lucha contra al Qaeda en la Península Arábiga, el grupo con sede en Yemen vinculado a los ataques a la revista francesa Charlie Hebdo. Un acuerdo provisional alcanzado el miércoles había pactado medidas para dar a los Houthis más poder político, según un funcionario yemení con acceso a un proyecto de texto del acuerdo. Vacío de poder La desconfianza está obstaculizando la aplicación del acuerdo de paz, dijeron ambas partes este jueves. Un asesor presidencial yemení dijo a CNN que el gobierno estaba esperando que los Houthi liberaran a bin Mubarak —y no lo han hecho— pero reconoció que los rebeldes han retirado parte de sus fuerzas. Ahmed Al Bahri, un funcionario Houthi, dijo que no estaban seguros de cómo estaba el presidente Abdu Rabu Mansour Hadi tras el acuerdo, y que mantenían el 20% de sus milicias en el palacio presidencial y otros edificios clave como garantía. Las preguntas sobre quién está a cargo en los últimos días han provocado la preocupación de que un vacío de poder podría ayudar a los grupos terroristas a hacerse más fuertes. Además del ataque de Charlie Hebdo, al Qaeda en la Península Arábiga también intentó hacer estallar un avión que aterrizaba en Detroit en 2009. ISIS también está reclutando en Yemen para expandir sus filas. Cambios constitucionales Bajo el acuerdo de paz, los rebeldes Houthi acordaron retirar sus milicias de las principales instituciones gubernamentales si los funcionarios toman un paso significativo: la reescritura de partes de la Constitución del país, según el funcionario yemení. Bajo sus términos, el gobierno aceptaría cambios en el proyecto de la nueva Constitución que les otorgarían más poder político. La redacción del acuerdo aún deja muchas preguntas sin respuesta: ¿qué contendrá la Constitución reformada? ¿Cuánto poder obtendrán los rebeldes? ¿Y cuánto control tiene el presidente? Detalles del acuerdo tentativo Varios de los cambios constitucionales que buscan los Houthi enfatizarían las características de Yemen como Estado federal y presionar por una mayor inclusión de los diversos grupos. El reclamo de los Houthi es para que los grupos políticos marginados tengan el derecho de inclusión en las instituciones del Estado y la representación justa, de acuerdo con el texto tentativo del acuerdo. A cambio de estas concesiones del gobierno, los rebeldes están básicamente acordando la retirada de sus combatientes de la capital. Un funcionario dijo que los rebeldes Houthi respetarían el acuerdo si el presidente sigue una línea de tiempo especificada en las negociaciones para el proceso político. CNN EN ESPAÑOL