El papa Francisco defendió hoy que la familia "no es una institución en crisis" y dijo que los medios de comunicación tienden a presentarla como un "modelo abstracto" cuando es "una realidad concreta". "Es posible restablecer una mirada capaz de reconocer que la familia sigue siendo un gran recurso, y no solo un problema o una institución en crisis", dijo Bergoglio en un mensaje difundido hoy por el Vaticano. El pontífice se expresó de esta manera en el texto publicado con motivo de la celebración, el próximo 17 de mayo, de la cuadragésimo novena Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y que adelantó la Santa Sede. "No existe la familia perfecta", sostuvo el papa, quien agregó que "no hay que tener miedo a la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva", afirmó. "Los medios de comunicación tienden en ocasiones a presentar la familia como si fuera un modelo abstracto que hay que defender o atacar, en lugar de una realidad concreta que se ha de vivir", agregó. Instó a las familias a dejar de lado sus celulares y sus cuentas de Twitter y volver a hablarse. Francisco rechazó la visión que los medios de comunicación dan de la familia "como si fuera una ideología de uno contra la de algún otro". Advirtió además de que "hoy, los medios de comunicación más modernos, que son irrenunciables sobre todo para los más jóvenes, pueden tanto obstaculizar como ayudar a la comunicación en familia y entre familias". Y dijo que los obstáculos los ponen "si se convierten en un modo de sustraerse a la escucha, de aislarse de la presencia de los otros, de saturar cualquier momento de silencio y de espera". Por el contrario, el papa elogió que esos mismos medios puedan servir a la familia "si ayudan a contar y compartir, a permanecer en contacto con quienes están lejos, a agradecer y pedir perdón, a hacer posible una y otra vez el encuentro". Bergoglio defendió que "los padres son los primeros educadores", pero advirtió que "no hay que dejarlos solos; la comunidad cristiana está llamada a ayudarles para vivir en el mundo de la comunicación según los criterios de la persona humana y del bien común". EFE