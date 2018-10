MISS UNIVERSO 2015 HACE REALIDAD EL SUEÑO DE COLOMBIA

LO QUE DICE DONALD TRUMP

La modelo colombiana Paulina Vega,, aseguró que su victoria en este certamen no sólo era un sueño personal, sino que todo su país anhelaba la victoria "con todo el corazón". "Trabajé todo el tiempo no sólo por mí, sino por esos 47 millones de colombianos que sé que en este momento se están volviendo locos", dijo la colombiana durante la conferencia de prensa posterior a la coronación. "Lo primero que me vino a la cabeza cuando me entregaron la corona fue mi país y dije:", añadió Vega, de 22 años.La modelo estuvo acompañada en su comparecencia ante los medios por el multimillonario Donald Trump, propietario de la marca Miss Universo. El magnate estadounidense dijo de la nueva reina que es dey reconoció que "mucha gente decía que iba a ganar desde un principio". La modelo de 21 años, original de Barranquilla, admitió que "no pudo tener más suerte" al recibir la corona de este certamen en Miami, donde se concentra una gran población colombiana. "Me siento como en mi país, me siento como en Colombia. He tenido muchísimo apoyo desde el primer día que pisé el aeropuerto de Miami. Así que más agradecida no puedo estar", dijo Vega. La nueva Miss Universo señaló que uno de los motivos de su victoria fue su autenticidad encima del escenario, algo que cautivó a los miembros del jurado. "Hay que ser auténticos,. Soy una persona muy espontánea y eso lo demostré desde el primer día", dijo frente a un centenar de periodistas en el Trump National Doral. En los próximos días está previsto que Paulina Vega se traslade a Nueva York, sede de Miss Universo, para empezar a trabajar conjuntamente con la organización. EFE