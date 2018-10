NICAS VEN OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN CUBA

Cuba representa oportunidades extraordinarias para que empresas nicaragüenses exporten alimentos, productos textiles, café, productos de plomería, artesanías, productos de cuero calzado, entre otros. “Prácticamente ese es un mercado virgen para nosotros. Estamos hablando de un mercado donde pocas empresas nicaragüenses han logrado incursionar, pero ahora con el acercamiento de Estados Unidos, se podrían abrir nuevas oportunidades para nuestros productos”, destacó Zacarías Mondragón, gerente general de Industrias Delmor y que hace dos años formó parte de una comitiva de empresarios que visitó la isla en busca de oportunidades comerciales. Mondragón señalo que en ese momento lo único que no les gustó fue el sistema de pago de los cubanos: “Ellos utilizan letras de cambio, una letra de cambio respaldada por el Banco Nacional de Cuba, pero para hacerlo efectivo teníamos que esperar seis meses; las empresas necesitan efectivo”. Por su parte, Enrique Zamora, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, calificó de un “buen comienzo” el anuncio formulado el mes pasado por el presidente Barack Obama para restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y debilitar el embargo comercial vigente desde 1962. “Esto podría de alguna manera beneficiar a las empresas nacionales que quieran exportar bienes y servicios a la isla”, destacó. El empresario reveló que en ese país caribeño existe la oportunidad de hacer dos cosas: una es tratar de vender muchos alimentos y la otra es exportar servicios. Desde el 2009 hasta el 2014, las exportaciones de bienes nicaragüenses hacia Cuba se han incrementado en un 26.6% al pasar de US$1.5 a US$1.9 millones. “Es una cifra muy pequeña, pero que con el tiempo se podría incrementar significativamente”, aseveró Roberto Brenes, experto en comercio exterior. Desde hace dos años Cuba y Nicaragua firmaron un acuerdo comercial de alcance parcial, en virtud del cual ambas partes se otorgaron amplias preferencias para todo el universo arancelario, con el objetivo de estimular el intercambio bilateral.Algunos empresarios señalan que el poco intercambio comercial entre Nicaragua y Cuba en parte se debe a que no existe una línea naviera que realice los viajes directos desde los puertos nicaragüenses hasta La Habana. “No tenemos una naviera que permita llevar productos a Cuba. Productos como la carne y los embutidos que necesitan de poco tiempo para llegar a su destino no los podemos enviar por ese problema. Si queremos enviar un producto a Cuba tenemos que esperar 21 días para que llegue, pero si tuviéramos una línea naviera que saliera del puerto de El Rama directamente hacia Cuba, esta solo tardaría tres días en llegar, eso nos hace falta”, señaló el gerente de Industrias Delmor. Asimismo, Enrique Zamora manifestó que deberían restablecerse los vuelos directos de Managua a La Habana y de esta manera enviar productos perecederos a la isla. En 2013, los cubanos compraron al resto de países productos por un valor de US$14,778 millones. Cuba es un mercado de más de 13 millones de consumidores. Mario Amador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Cadin, señaló que son algunas industrias nacionales las que están exportando sus productos a Cuba, entre ellos tubos PVC y otros productos de plomería. “Si se desarrolla la industria de la construcción en Cuba, podríamos incrementar las ventas de estos productos. Si se incrementa la industria del turismo, que es su principal fuente de ingresos, podríamos enviar productos de la agroindustria y productos agropecuarios para alimentar a esa gran cantidad de turistas”, aseguró Amador., las raíces y los tubérculos, productos lácteos, rones y alcoholes así como los insumos para la construcción, podrían tener gran demanda en el mercado cubano. END